Bloco System Safadown celebra cinco anos de carnaval de Brasília

Para celebrar o rock pesado, o bloco System Safadown volta às ruas, marcando cinco anos de folia neste domingo de carnaval. Na comemoração, o bloco explora o tema War Pigs e ocupa, entre 16h e 22h, a estação Galeria dos Estados, para transformar a rua em palco de experimentação musical.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, Lucas Formiga afirma que, em 2026, o bloco chega com a cara do System, com rock pesado e swing de rua para todas as idades. "Em 2026, o bloco faz cinco anos com o tema War Pigs. Então, tem festa, energia e mensagem. E há um ponto importante: a gente quer agregar também o público mais velho, porque Brasília é a cidade do rock. Por isso, o bloco traz essa pegada com carinho, com clássico, refrão para cantar junto e guitarra na veia."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Gran Folia reúne 35 mil pessoas e celebra tradição dos blocos de Brasília

Lucas ressalta a importância de cada vez mais o carnaval comemorar com os bloquinhos na rua. "O bloquinho é a cultura viva, é encontro e é cidade ocupada com alegria. É democrático, mistura gerações e fortalece a cena. Do folião ao ambulante, do artista à equipe técnica, todo mundo gira junto".

Para comemorar os cinco anos de System Safadown, a programação terá apresentações de DJ Formiga, Djs Telma e Selma, Dj Alira, além da banda Galinha Preta (da Madrugada). A banda brasiliense System Safadown finaliza a noite e une a energia do rock nacional e internacional com a animação do carnaval.

A banda System Safadown é responsável por unir a energia do rock nacional e internacional com a animação do carnaval. Formada por músicos locais, a banda recria clássicos do rock em versões carnavalescas, misturando frevo, maracatu, samba e carimbó, criando uma experiência sonora singular.

Outra atração da noite é a banda Galinha Preta (da Madrugada), que faz um som simples, pesado, rápido e sujo. Atualmente, é composta por Frango Kaos, Bruno Tartalho, Kenji Matsunaga e Marcelo Maia. As letras abordam o cotidiano, problemas sociais e até lendas urbanas. De forma criativa, simples e irônica, eles agradam, divertem e provocam

Bloco System Safadown: War Pigs

Hoje, das 16h às 22h, no Palco Curto Circuito, Setor Carnavalesco Sul (saída do metrô da Galeria dos Estados). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.