Misturas de ritmos marcam Carnaval em Ceilândia

O evento reuniu artistas de diversos gêneros musicais na Praça do Cidadão - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

O carnaval do ceilandense não poderia ser diferente da sua população. Irreverente e único, o Carna Flow mistura o clima de folia com a alma da cidade na praça do cidadão, na Ceilândia Norte. Para seus foliões, o bloquinho se destaca pela mistura de ritmos que vão de hip-hop a reggae.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nascida em Ceilândia, Eduarda Fernandes, 16 anos, pontuou que o CarnaFlow é o seu lugar. “É a minha primeira vez, estou me divertindo muito. Se eu soubesse, teria vindo antes”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Animada pela primeira experiência em bloquinhos, Eduarda afirma que o bloco superou as suas expectativas. "Tem muitos estilos de música. O ambiente é incrível e o respeito rola solto, ninguém perturbando ou sendo mal educado", enfatizou.

Leia também: Bloco infantil Mamãe Taguá marca 30 anos na folia de Brasília

Apesar de não ser de Ceilândia, Nalu Oliveira, 27, faz parte do programa Jovem de Expressão, que tem sede no mesmo espaço onde ocorre o Carna Flow. Para ela, a mistura de ritmos é o maior trunfo do bloquinho. “Todo gosto musical é respeitado e representado aqui. O estilo que o pessoal quer ouvir, encontra aqui", disse. Para ela, o evento se mostrou uma oportunidade de conhecer novas pessoas e aproveitar o momento de libertação do carnaval.

Carlos Torres, 29 anos, também não é morador de Ceilândia e mesmo assim escolheu a cidade para passar o primeiro dia de carnaval em 2026. Para o morador do Guará, o Carna Flow é o espaço de carnaval para a periferia. "Eu conheço muito da cidade e tenho muito carinho por ela. Ter um bloco 100% dedicado à cultura periférica é muito importante", comentou.









CB.Folia



Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

Leia também: Tradição e diversidade no carnaval do Setor Carnavalesco Sul

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense.com.br/2026.