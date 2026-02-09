Catherine O'Hara morreu por embolia pulmonar causada por câncer

A atriz Catherine O'Hara morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, proveniente de complicações de um câncer no reto. A causa da morte da canadense, aos 71 anos, foi divulgada pelo site norte-americano TMZ, nesta segunda-feira (9/2).

O portal informou ter tido acesso à certidão de óbito de Catherine. O documento também relata que ela foi cremada. Em seguida, as cinzas foram entregues ao marido, Roberto Welch, mais conhecido como Bo Welch. O diagnóstico do câncer não havia sido compartilhado nem por ela ou por qualquer outra pessoa. Até então, a causa da morte era desconhecida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, uma ocorrência foi atendida, por volta das 5h da manhã do dia 30 de janeiro, na casa onde O'Hara residia, em Brentwood. Em estado grave, foi levada a um hospital, mas não resistiu.

Eternizada no papel da mãe de Kevin McCallister durante os dois primeiros filmes da série Esqueceram de mim, durante os anos 1990, Catherine ficou conhecida mundialmente. Ela já havia feito sucesso com a participação em Os Fantasmas se divertem, na década anterior.

Mais recentemente, além de participar do remake da franquia de fantasmas, marcou presença em três episódios da série The Last of Us, produzida pela HBO Max. Além disso, interpretou Moira Rose na série Schitt's Creek. O papel a rendeu um Emmy na categoria Melhor Atriz de Comédia, em 2020.

O'Hara deixou o marido, o diretor de arte Bo Welch, além de dois filhos, Luke Matthew. Ambos são profissionais da área de cenografia.