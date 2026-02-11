Eliezer relata ‘frustração’ em momento íntimo com Viih Tube - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Eliezer usou as redes sociais nesta última terça-feira (10/2), e brincou com uma situação vivida ao lado da esposa, Viih Tube, durante um momento de intimidade.

Através dos Stories do Instagram, o ex-BBB compartilhou um momento de intimidade do casal e ironizou uma expectativa que acabou frustrada, enquanto estavam deitados na cama.

"Nem imagina"

"Quem vê assim nem imagina que ela vai colocar 2 cachorros no meio da gente [risos]", disparou Eliezer, se referindo à falta de intimidade com Viih Tube.

Eliezer e Viih Tube (Foto: Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, inclusive, Eliezer e Viih Tube costumam compartilhar mais sobre a intimidade entre quatro paredes. No ano passado, inclusive, ela revelou ter usado um suplemento alimentar para recuperar a libido após a segunda gravidez – os dois são pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1. "Me recomendaram um [suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar.] Comecei a usar. Tô com ele aqui", contou ela, na ocasião.

