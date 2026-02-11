Shakira é confirmada como atração em show em Copacabana

Shakira foi confirmada como atração gratuita do projeto Todo Mundo do Rio de 2026. A colombiana se apresentará na Praia de Copacabana no dia 2 de maio, segundo informações divulgadas pelo prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes. O evento já levou Madonna e Lady Gaga para a capital carioca em 2024 e 2025, respectivamente.
Conforme o colunista Lauro Jardim, Shakira assinou um contrato com a Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer, na terça-feira (10/2). É previsto que a cantora suba no palco às 21h45.
Atualmente, ela segue pela América Latina com a turnê Las mujeres ya no lloran world tour. Em 2025, a cantora se apresentou no Brasil após 8 anos sem shows no país para divulgar seu último disco. A colombiana ainda é fluente no português brasileiro e figura o recorde de artista latina com turnê de maior bilheteria da história no Guinness.
Anteriormente, as especulações de qual artista iria ser contemplado no Todo Mundo do Rio envolveram Britney Spears, Justin Bieber e U2.
