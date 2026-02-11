InícioDiversão e Arte
Sol Vega é expulsa do BBB 26

Participante discutiu com a adversária Ana Paula durante a manhã desta quarta-feira (11/2), e chegou a partir para cima da sister de maneira agressiva

Sol Vega é expulsa - (crédito: Reprodução/Instagram)
A participante Sol Vega, veterana do Big Brother Brasil 26, foi expulsa do programa nesta quarta-feira (11/2), após um confronto com Ana Paula durante a manhã.

No episódio, a sister partiu para cima da colega de reality gritando, apertou um de seus braços e chegou a pisar nos pés da adversária. Veja vídeo:

A discussão começou após Milena bater na porta dos quartos e acordar os participantes pelo segundo dia seguido, antes do despertador tocar, o que causou irritação em Sol. A veterana se exaltou e foi até o outro acordar o restante dos participantes da Casa. 

Após a discussão, os participantes conversaram em um dos quartos sobre o ocorrido e Ana Paula chegou a afirmar que não tinha se sentido agredida e não gostaria que a expulsassem.

A produção analisou a situação e no iniciou desta tarde, anunciou aos participantes da casa: "Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos e desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26." 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 11/02/2026 14:48 / atualizado em 11/02/2026 15:46
