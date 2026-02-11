Juju Ferrari desiste de desfilar no Carnaval e expõe bastidores

Juju Ferrari anunciou que não participará do desfile no Carnaval deste ano, por não concordar com a suposta cobrança financeira para ocupar cargos de destaque, como rainha ou madrinha de bateria, em escolas de samba.
Através do Instagram, a influenciadora fez a acusação ao responder a um seguidor que a questionou sobre sua ausência nos desfiles. Na resposta, ela explicou que muitos associam sua decisão ao fato de ela ter se tornado mãe após o nascimento da caçula, Márcia Catarina, em novembro de 2025, mas desmentiu.
"Todo mundo acha que é porque eu acabei de ser mãe, mas não é isso", iniciou Juju Salimeni. Segundo ela, a escolha está relacionada ao modelo adotado por parte das escolas, e que recebe convites há anos, mas que as propostas costumam envolver valores elevados.
"Não é sobre falta de convite. Hoje, os valores para ocupar cargos como rainha ou madrinha de bateria variam entre R$ 100 mil e R$ 300 mil", afirmou Juju. "Ser mãe não me impediria de estar na avenida. A decisão é outra", concluiu.
