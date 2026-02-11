Gabi Martins revela se recebe apoio de namorado para desfilar no Carnaval - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gabi Martins está dedicada para desfilar mais um ano como musa da Vila Isabel. A cantora, que estreou na escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro em 2022, deu detalhes de como tenta conciliar os preparativos e seu relacionamento atual.

Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB contou que recebe todo apoio do novo namorado, o humorista Matheus Fidelis, de quem fo pedida em namoro em novembro do ano passado, em meio à correria.

"Realmente é muito difícil a logística, porque ele mora em Goiânia e ele tem viajado a trabalho. Então, a gente tem se visto menos, mas é um período que eu já tinha falado para ele que seria muito difícil", disse Gabi Martins. "Ele me apoia, apoia os meus sonhos, e soma na minha vida. A gente se dá superbem", elogiou ela.

Além disto, Gabi Martins assegurou que, apesar da ausência do amado nos ensaios, ele se fará presente no dia do desfile. "Ele não foi ao ensaio porque realmente também estava bem apertado de trabalho. Mas lá no dia do desfile ele vai estar lá me dando todo o apoio", pontuou.

