Oscar 2026: ‘O Drama Menstrual de Jane Austen’ estreia no Brasil

Uma comédia de época que transforma um tabu em ponto central da narrativa está prestes a chegar ao público brasileiro. Indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Curta-Metragem, O Drama Menstrual de Jane Austen estreia no país na próxima sexta-feira (13/2) pela plataforma FILMICCA.

Com roteiro e direção de Julia Aks e Steve Pinder, o filme parte de uma sátira de Orgulho e Preconceito, clássico do século 19 escrito por Jane Austen. A proposta é usar o humor e os códigos dos romances britânicos de época para discutir o estigma social que ainda envolve a menstruação. Julia Aks, além de codirigir, interpreta a protagonista da história.

Ambientada na Inglaterra de 1813, a trama acompanha a Srta. Estrogenia, que inicia seu ciclo menstrual exatamente no momento em que recebe um pedido de casamento. O pretendente, Sr. Dickley, vivido por Lachlan Ta’imua Hannemann, interpreta o sangue como sinal de um ferimento grave, um mal-entendido que desencadeia uma sucessão de situações constrangedoras.

Em entrevista ao Deadline, Julia Aks revelou que parte do roteiro foi construída a partir de relatos reais compartilhados por mulheres em um grupo no Facebook. Desde sua estreia no 39º Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, o curta já conquistou sete prêmios em festivais nos Estados Unidos, além da indicação ao Oscar.

O elenco também conta com Samantha Smart, Nicole Alyse Nelson, Hugo Armstrong, Marilyn Brett e Dustin Ingram.

A cerimônia do Oscar 2026, em sua 98ª edição, será realizada em 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, com início às 22h (horário de Brasília). No Brasil, a transmissão será feita pela TNT, HBO Max e Rede Globo.