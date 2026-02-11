Morre o ator sul-coreano Jung Eun-woo, aos 40 anos

A estreia na TV ocorreu em produções iniciais no início dos anos 2000 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O ator sul-coreano Jung Eun-woo morreu nesta quarta-feira (11/2), aos 40 anos. A informação foi confirmada por familiares do artista para a imprensa local. A causa da morte não foi divulgada.

Formado em Teatro e Cinema pela Universidade Dongguk, uma das instituições mais tradicionais do país na formação de artistas, Eun-woo iniciou a carreira ainda jovem e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade entre televisão, cinema e moda. A estreia na TV ocorreu em produções iniciais no início dos anos 2000, mas o reconhecimento do grande público veio em 2011, quando protagonizou o k-drama Bride of the Sun, papel que o projetou nacional e internacionalmente. A partir daí, consolidou a presença em produções populares da televisão sul-coreana.

No cinema, participou de filmes como Bad Boys, Miss Change e Memoir of a Murderer: Another Story. Além da atuação, Jung Eun-woo também teve uma carreira relevante como modelo. Ele desfilou para o estilista André Kim, um dos nomes mais importantes da moda sul-coreana, e foi premiado com o André Kim Best Star Awards – Estrela Revelação, em 2007, reconhecimento que impulsionou ainda mais sua visibilidade no entretenimento asiático.

