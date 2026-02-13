Com God of War e John Wick, Sony traz anúncios no 1º State of Play de 2026

Com mais de uma hora de anúncios, primeiro evento do ano da gigante japonesa trouxe muitos jogos novos e detalhes importantes para 2026. - (crédito: Reprodução/Sony PlayStation)

Anunciado de surpresa, a Sony mostrou na quinta-feira (12/2) os próximos jogos da empresa através do seu evento digital, o State of Play. God of War: Trilogy Remake foi finalmente confirmado, assim como um novo jogo lançado ao termino do evento que conta a vida de Kratos e Deimos em Esparta, um novo Castlevania feito pela desenvolvedora de Dead Cells e um jogo inédito da saga John Wick em colaboração com o diretor dos filmes.

Kena Scars of Kosmora

A sequência de Kena: Bridge of Spirits, trazendo uma personagem mais velha e lutando contra novos desafios que apenas seus poderes mágicos serão capazes de purificar. Os desenvolvedores por trás do título saudaram a parceria com a PlayStation e prometeram mais conteúdo, um mundo maior e vários companheiros que irão acompanhar a guisa espiritual.

Kena Scars of Kosmora chega em algum momento de 2026 para PC e PlayStation 5.





Ghost of Yotei Legends

O modo online da continuação de Ghost of Tsushima trouxe de volta os vilões principais da campanha, agora envoltos de uma camada de mitologia, colocando o jogador na pele de um guerreiro fantasma com diferentes habilidades. O trailer destacou batalhas épicas e cenários vastos, mostrando que o escopo cresceu.





Ghost of Yotei Legends chega em 10 de Março deste ano.





Death Stranding 2: On The Beach vai chegar ao PC

O mais recente jogo de Hideo Kojima vai chegar ao PC ainda no primeiro semestre deste ano, contando o que aconteceu após os eventos do primeiro título trazendo Sam e Lou agora vivendo no México. Quando o entregador é convocado por Fragile, uma amiga de velhos tempos, ele deve unir mais uma vez o planeta através das suas entregas e garantir que as entidades não o derrotem em sua jornada.

Death Stranding 2 chega no PC no dia 19 de Março deste ano.

Resident Evil Requiem

A saga de Resident Evil está prestes a receber um novo capítulo, agora com duas campanhas, uma focada exclusivamente na ação desenfreada e outra no terror absoluto. Além disso, o título traz um dos protagonistas favoritos dos fãs da franquia da Capcom, Leon S. Kennedy, o trailer inclusive deu a entender que o protagonista vai se reencontrar com um inimigo do passado na sua antiga delegacia. Mister X pode aparecer no título final como um dos chefes do jogo.

Resident Evil Requiem chega em 27 de fevereiro deste ano.

Control Resonant

O próximo jogo da Remedy recebeu um trailer de ação mostrando o novo protagonista, Dylan Faden, em uma missão para demonstrar o combate no jogo. Resonant traz uma Manhattan surrealista em seu mundo aberto, com várias mudanças de perspectiva e repleta de criaturas de todos os tamanhos que o jogador terá de lidar. Assim como o primeiro título, Resonant traz vários elementos de jogabilidade com poderes através da telecinese.

Control Resonant ainda não tem data, mas o título chega ainda em 2026.





Beast of Reincarnation

A Game Freak sai do mundo de Pokémon para contar uma história mais densa e repleta de ação em Beast of Reincarnation. Em um Japão pós-apocalíptico, o jogador assume o controle de uma caçadora responsável por exterminar monstros gigantes com a ajuda de seu companheiro animal, um lobo gigante. O título mistura muito em sua identidade visual tecnologia e mitologia.

Beast of Reincarnation chega em 4 de agosto

Project Windless

O próximo grande jogo da Krafton trouxe um protagonista um tanto inusitado, um galo gigante, lutando com espadas contra vários inimigos ao mesmo tempo. Project Windless promete ser um RPG de mundo aberto focado no modo campanha, o título é inspirado no romance coreano, “O Pássaro que Bebia Lágrimas”.

Project Windless ainda não tem data confirmada para chegar.





Star Wars: Galactic Racer

O jogo de corrida em uma galáxia muito, muito distante está mais próximo do que nunca. Star Wars: Galactic Racer trouxe muita velocidade com várias naves disputando velocidades nas corridas em ambientes conhecidos pelos fãs da saga espacial. E para dar um gostinho final aos nostálgicos, o trailer ainda exibiu uma cena com os Podracers do primeiro filme da saga, A Ameaça Fantasma, que gerou um jogo de corrida para o PlayStation 1.

Star Wars: Galactic Racer chega em algum momento de 2026.

Metal Gear 4 vai finalmente sair do PS3

Abrindo seus trabalhos non State of Play, a Konami anunciou que vai completar o lançamento dos remasters da saga Metal Gear, trazendo tanto Metal Gear: Guns of the Patriots e Metal Gear: Peace Walker para o segundo volume da coleção, Metal Gear Solid: Master Collection. A novidade agrada e muito os fãs da saga de Solid Snake, porque retira a exclusividade do quarto jogo do PlayStation 3, tornando o título mais acessível.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 chega em 27 de outubro deste ano.

Castlevania: Belmont’s Curse

Os monstros voltaram com tudo! Então cabe ao caçador exterminar as criaturas do oculto à base de chicotadas. Castlevania volta às suas origens em Belmont 's Curse, que retorna o estilo 2D, clássico dos primeiros títulos da franquia, pilares que ergueram a Konami no mundo dos games. O título é desenvolvido através de uma parceria rica com a Evil Empire de Dead Cells, que anteriormente já tinha recebido conteúdo da saga dos vampiros em seu título e agora assume a difícil tarefa de encabeçar um novo jogo de Castlevania.

Castlevania: Belmont 's Curse ainda não tem uma data de lançamento oficial, mas chega ainda em 2026 para o PlayStation 5.





Silent Hill: Townfall

O próximo terror em coberto em névoa da Konami foi anunciado no State of Play, trazendo Simon Ordell para a ilha de St. Amelia, localizada na Escócia, que parece abandonada pelo tempo e repleta de criaturas. O personagem vai se aprofundando em sua jornada e descobrindo sua relação com o lugar e com seus habitantes conforme entende seu próprio passado. Townfall é o segundo título que resolve tirar o terror psicológico da cidade de Silent Hill para outros lugares no globo, assim como fez Silent Hill: f, mas agora em uma nova cidade, repleta de mistérios.

Silent Hill: Townfall ainda não tem uma data de lançamento oficial, mas chega ainda em 2026 para o PlayStation 5.

Jogo do John Wick

O universo de assassinos e tiroteio de John Wick vai chegar aos videogames com um título ainda sem nome e sem data que mostrou um vídeo animado e uma jogabilidade rápida do matador interpretado por Keanu Reeves em ação. O jogo é fruto de uma junção entre a Saber, a Lionsgate e o diretor da franquia, Chad Stahelski. Os desenvolvedores prometem que o título vai trazer o kung-fu com armas que os filmes executam em tela, ela de personagens conhecidos do público e ambientes criados para fazer o jogador se sentir imerso no universo de John Wick.

John Wick ainda não tem uma data de lançamento anunciada, nem as plataformas que deve chegar.

Saros e o Eclipse

O novo Bullet Hell da Housemarque trouxe uma prévia mostrando o tiroteio e o caos pelo qual o estúdio é conhecido. O trailer ainda mostrou a importante mecânica do eclipse que tornará o jogo mais desafiador e vai transformar o ambiente em torno do jogador, além de deixar os inimigos mais mortais e agressivos.

Saros chega em 30 de abril exclusivamente para PlayStation 5.

Os Fabulosos X-Men em Marvel Tokon





O trailer exibido no State of Play revelou vários X-Men de uma vez, trazendo Wolverine, Tempestade, Magia e Danger para o elenco vasto do novo jogo de porrada da Marvel que é produzido pela Arc System Works. Além disso, o jogo finalmente ganhou uma data de lançamento, Marvel Tokon: Fighting Souls vai ser lançado em 6 de agosto deste ano.

Marvel Tokon: Fighting Souls chega em 6 de agosto para PC e PlayStation 5.

God of War Trilogy Remake

A saga grega de Kratos vai ser refeita para a nova geração, e ninguém menos do que o dublador original do Fantasma de Esparta, Terrence C. Carson foi quem deu a notícia. Mas fora o anúncio, nenhum outro detalhe foi apontado pelo ator, mas a promessa de que novidades sobre o remake virão ainda esse ano e mostraram coisas grandes.

God of War Trilogy Remake ainda não tem data de lançamento definida.







God of War: Sons of Sparta

A Santa Monica fechou o evento com um poderoso anúncio, um jogo em 2D da saga God of War, que traz Kratos e seu irmão Deimos, nos primórdios de suas juventudes como dois aspirantes a guerreiros em Esparta. Mostrando muita ação e lutas com diversos monstros mitológicos God of War: Sons of Sparta se vendeu como uma história “nunca antes contada” sobre o Fantasma de Esparta. Mas a maior surpresa sobre o título é que Sons of Sparta já está disponível para jogar nesta quinta-feira (12/2), no dia de anúncio.

God of War: Sons of Sparta está disponível para o PlayStation 5.