João Campos se diz "realizado"; carnaval de Recife receberá Lula

O prefeito do Recife, João Campos (PSB) em entrevista coletiva: abertura de carnaval - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)

*Recife, Pernambuco — Pouco antes da abertura oficial da folia no Marco Zero nesta quinta-feira (12/2), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), adotou um tom que soou como balanço de gestão. Cotado como possível candidato ao governo de Pernambuco, ele afirmou estar “grato e realizado” à frente da capital. “Nunca fiz nada pela metade em minha vida. A maior honra da minha vida é cuidar de Recife”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No sábado (14/2), a cidade recebe o desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo o prefeito, demonstrou entusiasmo com a agenda. Campos relatou ter se reunido com Lula em Brasília nesta semana para discutir “política e cenários de Brasil afora”.

Após a passagem por Recife, Lula deve seguir para Salvador e, depois, para o Rio de Janeiro. A visita ocorre em meio a um cenário de articulações regionais e reforça a centralidade política do Carnaval pernambucano, que mistura cultura popular, projeção nacional e capital simbólico.

*A repórter viajou a convite da prefeitura de Recife