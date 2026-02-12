Quaest: 82% dos brasileiros concordam que STF precisa de código de ética

O presidente do STF e responsável por elaborar o Código de Ética, Edson Fachin - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Um levantamento realizado pela empresa Quaest Pesquisa, divulgado nesta quinta-feira (12/2), mostra que 82% dos brasileiros concordam que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) precisam de um código de ética. No começo do mês de fevereiro, o presidente do STF, Edson Fachin, elencou a elaboração de um documento com normas de conduta para integrantes da Corte como um compromisso de sua gestão. Além disso, afirmou que tanto o momento do Brasil quanto do Supremo é de "ponderações e autocorreção". A proposta foi mencionada durante a sessão de abertura do ano judiciário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de Poderes e da convivência harmônica e independente, com equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena", afirmou Fachin.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Toffoli deixa relatoria do caso Master no Supremo



Os entrevistados pela Quaest foram perguntados se concordam com a seguinte afirmação: "O STF precisa de um código de ética e conduta para os ministros".

Confira os números levantados durante a pesquisa:

Concorda: 82%;

Não concorda nem discorda: 1%;

Discorda: 10%;

Não sabe/não respondeu: 7%.



O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. Um total de 2.004 mil pessoas, com 16 anos ou mais, foram ouvidas. Os depoimentos foram colhidos entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Leia também: Julgamento sobre extradição de Zambelli é retomado nesta quinta

