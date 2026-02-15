Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/2)

Data estelar: Sol e Urano em quadratura.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Evidentemente, não é nada fácil preservar uma ótica positiva quanto ao futuro do mundo, dada a intensidade com que os brutos se manifestam na atualidade, evocando o desejo escatológico de que o mundo termine, porque, afinal, a fantasia é de que nunca teria dado certo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nada mais longe da realidade afirmar que o mundo humano não deu certo, nosso reino criativo inventou coisas magníficas e realizou avanços substanciais em justiça social e direitos humanos, que são detestados por esses grupos que pretendem a superioridade e os privilégios.

Que seja difícil preservar a ótica positiva, porém, não nos autoriza a chutar o balde e desrespeitar a luta de nossos ancestrais, isso seria também uma forma de nos imaginarmos superiores aos nossos semelhantes, sermos os humanos autorizados a declarar que o mundo deve acabar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evidentemente, as pessoas empurram você à linha de frente, porque se algo der errado, elas fingirão que não é com elas e você vai ficar de mãos abanando. Procure entender isso antes de sair por aí metendo as caras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de as pressões serem incômodas, se não existissem você não se motivaria a ir além das condições atuais, porque enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra, haverá também futuro para conquistar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esperar que tudo dê certo logo na primeira tentativa seria uma atitude ingênua de sua parte. Procure ampliar a margem de erro que você se dá licença para cometer, e assim você aproveitará melhor tudo que acontece.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Contemple as trapalhadas que as pessoas cometem sem reagir, mas fazendo a concessão temporária de que haja certa dose de bagunça, porque é nesse meio ambiente que você encontrará a forma de conduzir tudo como planejado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes é preciso deixar que as coisas degringolem como resultado de trapalhadas que poderiam ter sido evitadas, mas que se as pessoas não experimentam na pele o resultado dos erros, não conseguem entender nada direito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tentar uma vez, duas, três, inúmeras vezes até dar certo. Por mais que em certos momentos sua alma fique irritada com a falta de tino, procure aceitar o procedimento da vida, porque é assim que as coisas funcionam.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As interrupções e imprevistos estão na ordem do dia, mas nada disso há de ser tomado como um sinal de que você não tomou boas decisões. Ao contrário, era de se esperar resistência e contratempos como resultado dessas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Como o mundo anda como anda e o mundo é feito de pessoas, você encontra as dificuldades evidentes de confiar em que elas vão cumprir o combinado, não porque sejam maliciosas, mas porque andam distraídas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há de se tomar cuidado para não atropelar as pessoas com a alma motivada pelo espírito de aventura, mas não ao ponto de evitar fazer o que essa motivação pretende. Nem tanto para lá nem muito para cá.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Fazer sua vontade nesta parte do caminho implica passar por cima da vontade alheia, uma situação que tem potencial de eclipsar a satisfação que você colheria por ter feito sua vontade. É algo para refletir.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as pessoas criticam duramente as trapalhadas que você eventualmente comete, isso fala mais delas do que de você. Você continue atuando com soltura e liberdade, sendo impermeável ao moralismo recalcitrante.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O jogo da vida é interminável. Não é o mesmo conosco, que somos finitos. Porém, de certa maneira desfrutamos da eternidade em cada solitário instante em que nos conectamos a esse organismo colossal, que é o Universo.

