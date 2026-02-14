BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após empurrar Leandro

O ex-jogador Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 na manhã deste sábado (14/2), após discussão acalorada com Leandro Boneco na madrugada. Os dois trocaram xingamentos e ficaram bem próximos um do outro. O ex-jogador chegou a empurrar o rosto de Leandro com as mãos.

A informação sobre a desclassificação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Globo. No comunicado, a emissora afirmou que "após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa". Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

A discussão começou quando Leandro Boneco acendeu as luzes do quarto “Sonho do Grande Amor” enquanto o ex-jogador dormia. Irritado, Edilson reclamou: “Eu estou dormindo. Não está vendo?”. Boneco respondeu que o espaço era compartilhado e, por isso, não via problema na atitude. A conversa escalou, e Capetinha afirmou que o baiano “está tirando essa onda porque está aqui dentro. Lá fora teria tomado um pau”.

Horas antes do anúncio oficial, internautas já pediam a expulsão do brother nas redes sociais. A frase “Capetinha expulso” e o nome “Edilson” figuraram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Usuários reagiram à briga e à possibilidade de punição. “Mais um expulso”, escreveu um perfil. “Fui dormir e acordei com agressão”, comentou outro. Dias antes, Edilson já havia cogitado apertar o botão de desistência, o que aumentou a repercussão em torno de sua permanência no jogo.

Após a briga, as equipes dos dois participantes se pronunciaram nas redes sociais. A equipe de Leandro afirmou que "situações de ameaça, intimidação ou violência jamais podem ser tratadas como algo normal, seja dentro ou fora do jogo". "Estamos atentos, reunindo os registros e tomando as providências necessárias para que tudo seja apurado com responsabilidade", acrescenta.

Já a equipe de Edilson disse que no calor do jogo, as palavras sobem junto com a emoção. Em outro comunicado, já depois da expulsão, a equipe ressaltou que o anúncio da desclassificação do jogo aconteceu no calor de um embate. "Foi reação de impulso dentro de um jogo que mexe com psicológico, orgulho e limite emocional. Não houve intenção de machucar ninguém fora daquele contexto. Houve tensão. Houve desgaste. Houve o peso do confinamento falando mais alto por alguns segundos", cita.

Com cerca de um mês no ar, o BBB 26 já entrou para a história como a edição com o maior número de expulsões. O recorde foi alcançado na última quarta-feira (11/2), com a desclassificação de Sol Vega. Ao todo, cinco participantes deixaram a casa por desclassificação ou desistência em situações que resultaram em desligamento contratual — número que iguala o total de eliminados até agora em paredões.