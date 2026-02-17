Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (17/2)

Data estelar: Lua Nova em Aquário.

Se o Carnaval não existisse, teria de ser inventado, porque se nossa humanidade não tiver liberdade para, pelo menos uma vez ao ano, tirar sarro dos opressores, ridicularizando o sistema, provavelmente o ressentimento se transformaria numa revolta violenta.

Do jeito que as coisas andam, porém, um Carnaval não resolve nada e, ainda por cima, se corre o risco de o evento se transformar em algo sério, pelo mero fato de não ser suficiente ridicularizar o sistema, que anda se tornando impermeável às críticas e apelos, se aperfeiçoando na ciência da manipulação e consequente opressão.

Sempre haverá, porém, grupos de pessoas bem dispostas a sustentar a alegria e descontração, sendo essa boa influência muito mais capaz de pacificar a violência do que as forças repressivas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que seja difícil selecionar as pessoas de qualidade daquelas que só estão presentes e nada mais, mesmo assim é o que de melhor sua alma poderia fazer neste momento, selecionar. A seleção não acontece espontaneamente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As oportunidades vão e vêm, e nesse vaivém muitas se perdem enquanto algumas poucas são aproveitadas. É um movimento normal que não há de causar apreensão ao constatar que há oportunidades perdidas. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suas ideias não são fáceis de assimilar, mas precisam ser divulgadas assim mesmo, porque mesmo que sejam poucas as pessoas que consigam entender, isso será suficiente para continuar desenvolvendo as ideias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas essas questões difíceis que você faz o possível para driblar, a partir de agora adquirem proporções maiores, necessitando de sua intervenção. Faça isso, apesar de temer os resultados. É hora de coragem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Depender de outras pessoas para realizar seus intuitos não é o melhor cenário, porém, é o que acontece na atualidade e, por isso, melhor seria você se adaptar às circunstâncias do que continuar lutando contra elas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O excesso de ideias que não encontram vias de manifestação é uma condição que congestiona a alma e que precisa ser evitada. É para isso que será sempre melhor errar por tentar, do que ficar esperando que tudo seja perfeito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vontade de dar o pontapé inicial nas questões que entusiasmam sua alma não há de prevalecer sobre a necessária prudência que o tempo atual requer, porque o cenário do mundo está de ponta-cabeça, sem data para consertar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Continue tentando se livrar desses assuntos que se arrastam ao longo do tempo sem solução, não apenas porque agora é oportuno tomar essa iniciativa, como também fazer isso em nome de melhorar a vida das pessoas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Essas conversas todas que andam se desenvolvendo sobre temas muito variados, precisarão ser sintetizadas para sua alma não se perder em caminhos que não levem a nada. A diversidade distrai, mas é preciso mais foco.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar da ansiedade que eventualmente atormenta você, agora é quando sua alma pode tomar algumas atitudes para se sentir mais segura e confortável com tudo que anda acontecendo. Finja segurança até ficar seguro.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando se torna oportuno você tomar as iniciativas que ficaram em suspense, aguardando por um melhor momento para seguir em frente. Agora é esse momento melhor e, como todos, vai passar com rapidez.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sua alma está na expectativa de muita coisa que parece vir a acontecer a qualquer momento, é um estado de suspense que vale a pena sustentar, apesar de, às vezes, dar a impressão de ser tudo uma fantasia. Não é!