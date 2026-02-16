'O Agente Secreto' vence Melhor Filme Internacional no Film Independent Spirit Awards

Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e Emilie Lesclaux receberam o prêmio de Melhor Filme Internacional na cerimônia, que ocorreu nos Estados Unidos - (crédito: Kevin Winter/Getty Images via AFP )

Mais um para a conta de O Agente Secreto. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho venceu a categoria de Melhor Filme Internacional Film Independent Spirit Awards, cerimônia organizada pela associação estadunidense sem fins lucrativos Film Independent. Em publicação, o diretor dedicou prêmio aos programadores de cinema, jovens cineastas e ao ator Udo Kier. O alemão, que fez parte do longa, morreu em novembro de 2025, aos 81 anos.

Outro brasileiro também brilhou nos Estados Unidos nesta noite. O cineasta brasileiro Adolpho Veloso venceu a categoria de Melhor Fotografia no Film Independent Spirit Awards pelo longa Sonhos de trem na noite deste domingo (15/2). A vitória foi ainda mais especial pelo momento da entrega do prêmio: de Brasil para Brasil, o ator Wagner Moura foi o responsável por anunciar a vitória do colega.

O protagonista de O Agente Secreto não resistiu e soltou frase em português no momento do anúncio. "Eu estou muito feliz com isso", declarou. Ao ouvir a frase no idioma do país natal, Adolpho sorri para Wagner. "Acho que tivemos o carnaval aqui", diz o diretor de fotografia, em inglês.

Adolpho Veloso concorre ao prêmio de Melhor Fotografia no Oscar, que acontece em 15 de março. Na mesma cerimônia, o Brasil pode levar mais uma estatueta de Melhor Filme Internacional com O Agente Secreto. Wagner, que venceu o Globo de Ouro de Melhor ator de drama, é um nome de peso na categoria de Melhor ator.