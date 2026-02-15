Enredo sobre Lula abre desfiles na Marquês de Sapucaí; acompanhe

A estreante do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro apostou em um enredo homegeando o presidente Lula no primeiro dia de desfiles. É o da Acadêmicos de Niterói, que abriu os trabalhos na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2). A agremiação chega ao sambódromo após liberação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que rejeitou pedidos de liminar para barrar a apresentação e punir o mandatário por campanha eleitoral antecipada.
Com o enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, a escola leva o grito de “Olê, olê, olê, olá! Lula! Lula!” para a Sapucaí. A programação deste domingo conta ainda com os desfiles das renomadas Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.
A comissão de frente da escola trouxe a história de Lula da passagem da faixa para a sucessora, Dilma Rousseff, ao terceiro mandato do petista. Na performance, Lula aparece com a aliada quando outro personagem entra na trama. Michel Temer rouba a faixa presidencial de Dilma em uma representação do impeachment da ex-presidente e grades cercam o presidente, em um paralelo com a prisão em 2018 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).
A performance segue com a chegada de artista caracterizado como o palhaço Bozo, referência ao apelido dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebe a faixa pelas mãos de Temer. Ele faz gesto de arma e ri de cruzes no chão, representando a pandemia de covid-19. A coreografia mostra ainda o momento em que Lula enfrenta e vence Bolsonaro, que é preso atrás de grades no carro alegórico.
Jornada até a presidência
O abre-alas conta com o carro alegórico “Do alto do mulungu surge a esperança”, que traz elementos do sertão pernambucano para recontar a infância do presidente. Na alegoria, o pé de mulungu, árvore com flores laranjas símbolo do semiárido nordestino, aparece como figura central. A ala dos lavradores representa a profissão dos pais do presidente, sétimo filho do casal de Garanhuns (PE).
O enredo do desfile segue com a jornada da família rumo a São Paulo em decorrência da seca que assolava o Nordeste na época. Dona Lindu e os filhos saíram do estado de Pernambuco em um pau-de-arara, transporte irregular utilizado na região, que dá nome ao segundo carro alegórico.
Na ala das passistas, dançãrinas com figurinos prateados representam a metalurgia, enquando a bateria da escola recebe o nome de Operários Idealistas.
Idas e vindas na Justiça Eleitoral
Anunciado ainda em julho de 2025, o enredo em homenagem ao petista foi alvo de ações na Justiça Eleitoral, protocoladas pelos partidos Novo e Missão, sigla ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL). Além de tentar impedir o desfile, o Novo acionou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) contra o repasse de verbas do estado e das prefeituras do Rio e de Niterói para a escola.
Na decisão do TSE que rejeitou os pedidos, a relatora, ministra Estela Aranha, destacou a impossibilidade de punir fatos que ainda não se concretizaram. “Não se verifica, neste momento, elemento concreto de campanha eleitoral antecipada nem circunstância que permita afirmar, de forma segura, a ocorrência de irregularidade", afirma.
Confira o samba-enredo completo:
Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil
Autores: TERESA CRISTINA, ANDRÉ DINIZ, PAULO CESAR FEITAL, FRED CAMACHO, JUNIOR FIONDA, ARLINDINHO, LEQUINHO, THIAGO OLIVEIRA E TEM-TEM JR
Intérprete: EMERSON DIAS
EU VI BRILHAR A ESTRELA DE UM PAÍS
NO CHORO DE LUIZ, À LUZ DE GARANHUNS
LUGAR ONDE A POBREZA E O PRANTO
SE DIVIDEM PARA TANTOS
E A RIQUEZA MUL TIPLICA PARA ALGUNS
ME VIA NOS OLHARES DOS MEUS FILHOS
ASSOMBRADOS E VAZIOS COM O PEITO EM PEDAÇOS
PARTI ATRÁS DO AMOR E DOS MEUS SONHOS
PEGUEI OS MEUS MENINOS PELOS BRAÇOS
BRILHOU UM SOL DA PÁTRIA INCESSANTE
PRO DESTINO RETIRANTE TE LEVEI LUIZ INÁCIO
POR IRONIA, TREZE NOITES, TREZE DIAS
ME GUIOU SANTA LUZIA, SÃO JOSÉ ALUMIOU
DA ESQUERDA DE DEUS PAI, DA LUTA SINDICAL
À LIDERANÇA MUNDIAL
VI A ESPERANÇA CRESCER E O POVO SEGUIR SUA VOZ
REVOLUCIONÁRIO É SABER ESCOLHER OS SEUS HERÓIS
ZUZU ANGEL, HENFIL, VLADIMIR
QUE PAGARAM O PREÇO DA RAIVA
NÓS AINDA ESTAMOS AQUI NO BRASIL DE RUBENS PAIVA
LUTE PRA VENCER, ACEITE SE PERDER
SE O IDEAL VALER, NUNCA DESISTA
NÃO É DIGNO FUGIR, NEM TÃO POUCO PERMITIR
LEILOAREM ISSO AQUI A PRAZO, À VISTA
É... TEM FILHO DE POBRE VIRANDO DOUTOR
COMIDA NA MESA DO TRABALHADOR
A FOME TEM PRESSA, BETINHO DIZIA
É.. TEU LEGADO É ESPELHO DAS MINHAS LIÇÕES
SEM TEMER TARIFAS E SANÇÕES
ASSIM QUE SE FIRMA A SOBERANIA
SEM MITOS FALSOS, SEM ANISTIA
QUANTO CUSTA A FOME? QUANTO IMPORTA A VIDA?
NOSSO SOBRENOME É BRASIL DA SILVA
VALE UMA NAÇÃO, VALE UM GRANDE ENREDO
EM NITERÓI O AMOR VENCEU O MEDO
OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÁ
VAI PASSAR NESSA AVENIDA MAIS UM SAMBA POPULAR
OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÁ, LULA! LULA!