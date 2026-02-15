Enredo sobre Lula abre desfiles na Marquês de Sapucaí; acompanhe

Acadêmicos de Niterói traz enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" - (crédito: Reprodução/Emerson Pereira/Acadêmicos de Niterói)

A estreante do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro apostou em um enredo homegeando o presidente Lula no primeiro dia de desfiles. É o da Acadêmicos de Niterói, que abriu os trabalhos na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2). A agremiação chega ao sambódromo após liberação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que rejeitou pedidos de liminar para barrar a apresentação e punir o mandatário por campanha eleitoral antecipada.

Com o enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, a escola leva o grito de “Olê, olê, olê, olá! Lula! Lula!” para a Sapucaí. A programação deste domingo conta ainda com os desfiles das renomadas Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

A comissão de frente da escola trouxe a história de Lula da passagem da faixa para a sucessora, Dilma Rousseff, ao terceiro mandato do petista. Na performance, Lula aparece com a aliada quando outro personagem entra na trama. Michel Temer rouba a faixa presidencial de Dilma em uma representação do impeachment da ex-presidente e grades cercam o presidente, em um paralelo com a prisão em 2018 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).

A performance segue com a chegada de artista caracterizado como o palhaço Bozo, referência ao apelido dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebe a faixa pelas mãos de Temer. Ele faz gesto de arma e ri de cruzes no chão, representando a pandemia de covid-19. A coreografia mostra ainda o momento em que Lula enfrenta e vence Bolsonaro, que é preso atrás de grades no carro alegórico.

Jornada até a presidência

O abre-alas conta com o carro alegórico “Do alto do mulungu surge a esperança”, que traz elementos do sertão pernambucano para recontar a infância do presidente. Na alegoria, o pé de mulungu, árvore com flores laranjas símbolo do semiárido nordestino, aparece como figura central. A ala dos lavradores representa a profissão dos pais do presidente, sétimo filho do casal de Garanhuns (PE).

O enredo do desfile segue com a jornada da família rumo a São Paulo em decorrência da seca que assolava o Nordeste na época. Dona Lindu e os filhos saíram do estado de Pernambuco em um pau-de-arara, transporte irregular utilizado na região, que dá nome ao segundo carro alegórico.

Na ala das passistas, dançãrinas com figurinos prateados representam a metalurgia, enquando a bateria da escola recebe o nome de Operários Idealistas.

Idas e vindas na Justiça Eleitoral

Anunciado ainda em julho de 2025, o enredo em homenagem ao petista foi alvo de ações na Justiça Eleitoral, protocoladas pelos partidos Novo e Missão, sigla ligada ao Movimento Brasil Livre (MBL). Além de tentar impedir o desfile, o Novo acionou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) contra o repasse de verbas do estado e das prefeituras do Rio e de Niterói para a escola.

Na decisão do TSE que rejeitou os pedidos, a relatora, ministra Estela Aranha, destacou a impossibilidade de punir fatos que ainda não se concretizaram. “Não se verifica, neste momento, elemento concreto de campanha eleitoral antecipada nem circunstância que permita afirmar, de forma segura, a ocorrência de irregularidade", afirma.

Confira o samba-enredo completo:

Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil

Autores: TERESA CRISTINA, ANDRÉ DINIZ, PAULO CESAR FEITAL, FRED CAMACHO, JUNIOR FIONDA, ARLINDINHO, LEQUINHO, THIAGO OLIVEIRA E TEM-TEM JR

Intérprete: EMERSON DIAS

EU VI BRILHAR A ESTRELA DE UM PAÍS

NO CHORO DE LUIZ, À LUZ DE GARANHUNS

LUGAR ONDE A POBREZA E O PRANTO

SE DIVIDEM PARA TANTOS

E A RIQUEZA MUL TIPLICA PARA ALGUNS

ME VIA NOS OLHARES DOS MEUS FILHOS

ASSOMBRADOS E VAZIOS COM O PEITO EM PEDAÇOS

PARTI ATRÁS DO AMOR E DOS MEUS SONHOS

PEGUEI OS MEUS MENINOS PELOS BRAÇOS

BRILHOU UM SOL DA PÁTRIA INCESSANTE

PRO DESTINO RETIRANTE TE LEVEI LUIZ INÁCIO

POR IRONIA, TREZE NOITES, TREZE DIAS

ME GUIOU SANTA LUZIA, SÃO JOSÉ ALUMIOU

DA ESQUERDA DE DEUS PAI, DA LUTA SINDICAL

À LIDERANÇA MUNDIAL



VI A ESPERANÇA CRESCER E O POVO SEGUIR SUA VOZ

REVOLUCIONÁRIO É SABER ESCOLHER OS SEUS HERÓIS

ZUZU ANGEL, HENFIL, VLADIMIR

QUE PAGARAM O PREÇO DA RAIVA



NÓS AINDA ESTAMOS AQUI NO BRASIL DE RUBENS PAIVA

LUTE PRA VENCER, ACEITE SE PERDER

SE O IDEAL VALER, NUNCA DESISTA

NÃO É DIGNO FUGIR, NEM TÃO POUCO PERMITIR

LEILOAREM ISSO AQUI A PRAZO, À VISTA

É... TEM FILHO DE POBRE VIRANDO DOUTOR

COMIDA NA MESA DO TRABALHADOR

A FOME TEM PRESSA, BETINHO DIZIA

É.. TEU LEGADO É ESPELHO DAS MINHAS LIÇÕES

SEM TEMER TARIFAS E SANÇÕES

ASSIM QUE SE FIRMA A SOBERANIA

SEM MITOS FALSOS, SEM ANISTIA



QUANTO CUSTA A FOME? QUANTO IMPORTA A VIDA?

NOSSO SOBRENOME É BRASIL DA SILVA

VALE UMA NAÇÃO, VALE UM GRANDE ENREDO

EM NITERÓI O AMOR VENCEU O MEDO



OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÁ

VAI PASSAR NESSA AVENIDA MAIS UM SAMBA POPULAR

OLÊ, OLÊ, OLÊ, OLÁ, LULA! LULA!