Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (18/2)

Data estelar: Sol ingressa em Peixes.

Aquela entidade que chamamos de Deus e que, tomados de temor, colocamos além de nosso alcance, poderia seguir seu caminho e se ocupar de assuntos mais complexos e abrangentes do que ficar por aqui cuidando de nossa humanidade até que a última pessoa entre nós se ilumine e integre conscientemente à Vida de nossas vidas.

Deus, porém, exerce o sacrifício de permanecer entre nós para continuarmos motivados a transcender a incessante roda de prazer e sofrimento em que nos atormentamos por puro apego à ignorância.

Por aqui, em nossa ignorância, praticamos os eventuais e raros sacrifícios como algo sofrido, concessões de um tipo que nosso egoísmo habitual considera muito difícil e, enquanto isso, nosso bem-estar e progresso depende inteiramente do sacrifício de Deus.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Normalmente acontece que você age numa velocidade maior que os pensamentos e, por isso, acaba enfiando os pés pelas mãos. Nada de muito errado com isso, mas neste momento em particular, é algo que precisa ser dominado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Querendo ou não, você continuará dependendo de outras pessoas para que seus objetivos se realizem. Portanto, é melhor você não apenas se acostumar com a ideia, mas também trabalhar a favor de ampliar seu círculo social.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este é um bom momento para sua alma se expor mais do que o habitual, engolindo quaisquer traços de timidez que tenham sobrado ainda, os quais atrapalhariam bastante o usufruto das oportunidades que se apresentam.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chega um momento em que parece que a alma fica lúcida e compreende direito o que está em andamento e tudo que está envolvido, pois, apesar de não ser nada novo, o olhar da alma é diferente, muito mais amplo e compreensivo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Assuma riscos e não valorize o frio na barriga, porque esse nem sempre é sinal de que algo vai dar errado, mas uma medida da intensidade do momento em que sua alma está envolvida. Procure pensar positivo, está tudo bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ajuste as contas com essas pessoas que oprimiram você de qualquer forma, porque assim o jogo tenderá ao equilíbrio, em vez de você ficar nas cordas apanhando de tudo quanto é jeito. Os ajustes de contas são imprescindíveis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um momento cheio de potencialidades, as quais, evidentemente, não cabem todas no tempo que você tem disponível em cada dia. É importante selecionar direito quais potencialidades desenvolver daqui para frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esperar pelo momento perfeito seria perder de vista as oportunidades que se apresentam, as quais, mesmo não sendo as que sua alma desejava, ainda assim podem servir de suporte para seguir em frente. Ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Siga pela linha que seja mais segura, porque sua alma precisa de mais repouso e conforto nesta parte do caminho, algo diferente do normal, que é aceitar quanto desafio se apresenta, mesmo que sejam distrações.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muito assunto que merece mais reflexão de sua parte, e seria sábio de sua parte reservar um bom tempo para se dedicar a esse exercício, mesmo que, eventualmente, pareça que isso não seja uma real prioridade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é quando sua alma precisa puxar a sardinha para seu lado, porque uma dose de egoísmo é necessária, não apenas para a mera sobrevivência, mas principalmente para acrescentar valor material e espiritual.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Em vez de ficar esperando que o céu se abra e surja a magia que mudará sua vida para sempre e positivamente, procure começar a tomar todas as iniciativas que sejam pertinentes aos objetivos que deseja conquistar.