Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (19/2)

Data estelar: Lua Vazia das 12h22 até 16h40 HBr

A conjunção de Saturno e Netuno é amanhã, porém, hoje, quando a Lua Vazia terminar e ingressar em Áries, ela vai unir Saturno e Netuno entre as 17h47 e 17h56 HBr, configurando algo mais raro ainda que essa conjunção acontecer no início da ronda zodiacal.

Eventos estelares dessa magnitude não costumam produzir acontecimentos pontuais que sejam exemplo para nossa humanidade constatar a relação entre céu e terra, porém, servem de apoio para processos que se estendem ao longo de gerações, com o potencial de precipitar o que é o principal objetivo de todo ser humano, a integração consciente com o Universo.

Não esperem um grande evento nem hoje nem amanhã, melhor participarmos ativa e conscientemente, dentro de nosso alcance, no processo de melhora dos relacionamentos sociais e políticos da civilização.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As demandas que a Vida lhe faz chegam através das pessoas, mas também da maneira com que você pensa que deveria atuar. Há demandas de todos os tipos e agora se torna imprescindível que você as selecione com sabedoria.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando o progresso é apenas material, com o tempo a alma fica desidratada e amarga. O verdadeiro progresso há de ser integral, ou seja, material e espiritual, essa é a única maneira segura de enriquecer. Só assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Às vezes, não é possível selecionar direito as pessoas que sua alma precisa, e assim são feitas escolhas desprovidas de sentimentos, mas cheias de assuntos objetivos. Considere isso como uma necessidade básica.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se nada é perfeito, pelo menos que isso sirva para aperfeiçoar todos os processos, em vez de se acomodar em situações mequetrefes. Agora começa um longo período de tentativas e de erros, com resultados concretos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A partir de agora começa a decolagem, porque se encerra o longo tempo em que sua alma ficou patinando no mesmo lugar sem conseguir transcender os problemas que a limitavam. A partir de agora tudo será diferente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não esperar não ter nada a perder para se atrever a tomar atitudes positivas diante dos desafios. Melhor você se adiantar a essa situação, para evitar transtornos que não seriam estritamente necessários.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Lidar com certo tipo de pessoas é um desafio enorme, porque você precisa delas, mas ao mesmo tempo elas lhe causam antipatia. Melhor se acostumar a essa discrepância, que parece ter chegado para ficar por um bom tempo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A diversidade das potencialidades que sua alma percebe é incompatível com o tempo disponível para as explorar. Tenha isso em mente nos próximos meses, para não abraçar tudo, mas selecionar com discernimento.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nunca vai faltar motivação e entusiasmo a você, a única pergunta que resta é, será que sua alma vai se entusiasmar pelo projeto certo? Faça a si essa pergunta todos os dias, para evitar equívocos e mal-entendidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Neste momento o passado e o futuro se dividem no gerúndio, porque enquanto você toma as decisões, sejam essas silenciosas ou públicas, o que você era até aqui vai sendo enterrado enquanto o futuro se desenvolve.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas coisas serão ditas, muitas propostas serão colocadas sobre a mesa a partir de agora, mas você precisa segurar seu entusiasmo para não se precipitar a aceitar algo que, depois, se tornará insuportável.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As manobras que você tiver de fazer para evitar problemas no futuro precisam ser colocadas em marcha o quanto antes, mas especialmente neste momento, em que tudo ajuda nesse sentido. Só falta você tomar a iniciativa.

