Roberta Miranda compra todas as pipocas e vendedora se emociona; veja

O Carnaval é época de celebração e também de oportunidade para muitos trabalhadores que aproveitam a folia para garantir uma renda extra. Foi nesse clima que a cantora sertaneja Roberta Miranda surpreendeu uma vendedora ambulante e emocionou o público em João Pessoa (PB).
A equipe da artista compartilhou um vídeo nas redes sociais, no domingo (15/2), mostrando o momento. Enquanto caminhava pelas ruas, Roberta abordou uma jovem que vendia pipocas e perguntou o preço. “Cinco reais”, respondeu a vendedora. Curiosa, Roberta quis saber quanto ainda faltava vender. “Muito, porque comecei agora”, disse a trabalhadora.
A sertaneja então começou a distribuir os pacotinhos para os foliões ao redor, que reagiram com alegria ao receber as pipocas. Na hora de pagar, perguntou: “Quanto dá isso aqui?”. Surpresa, a vendedora disse que não havia conseguido contar, mas acreditava que eram cerca de oito pacotes. Roberta fez as contas rapidamente: “Oito vezes cinco dá uns cinquenta, né?”. Em seguida, tirou da carteira uma nota de R$ 200 e entregou à jovem.
Mas não parou por aí. A cantora retirou seguidas notas de R$ 200. A vendedora recebeu, no total, R$ 800 pelas pipocas. Emocionada, a jovem começou a chorar de felicidade, enquanto o público ao redor comemorava com gritos e aplausos.
No final, as duas se abraçaram e a vendedora agradeceu: “Deus abençoe a senhora”. O vídeo viralizou e já tem 5,7 milhões de visualizações, com diversos comentários elogiando a atitude da cantora. “Como é bom ajudar as pessoas…”, escreveu uma seguidora. "Aí Roberta chorei, você é demais" comentou outra internauta.
Confira o vídeo:
