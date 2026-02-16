InícioDiversão e Arte
Generosidade

Roberta Miranda compra todas as pipocas e vendedora se emociona; veja

A sertaneja surpreendeu uma ambulante em João Pessoa ao pagar um valor muito acima do preço pelas pipocas

Roberta Miranda surpreende vendedora e compra todas suas pipocas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Roberta Miranda surpreende vendedora e compra todas suas pipocas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O Carnaval é época de celebração e também de oportunidade para muitos trabalhadores que aproveitam a folia para garantir uma renda extra. Foi nesse clima que a cantora sertaneja Roberta Miranda surpreendeu uma vendedora ambulante e emocionou o público em João Pessoa (PB).

A equipe da artista compartilhou um vídeo nas redes sociais, no domingo (15/2), mostrando o momento. Enquanto caminhava pelas ruas, Roberta abordou uma jovem que vendia pipocas e perguntou o preço. “Cinco reais”, respondeu a vendedora. Curiosa, Roberta quis saber quanto ainda faltava vender. “Muito, porque comecei agora”, disse a trabalhadora.

A sertaneja então começou a distribuir os pacotinhos para os foliões ao redor, que reagiram com alegria ao receber as pipocas. Na hora de pagar, perguntou: “Quanto dá isso aqui?”. Surpresa, a vendedora disse que não havia conseguido contar, mas acreditava que eram cerca de oito pacotes. Roberta fez as contas rapidamente: “Oito vezes cinco dá uns cinquenta, né?”. Em seguida, tirou da carteira uma nota de R$ 200 e entregou à jovem.

Mas não parou por aí. A cantora retirou seguidas notas de R$ 200. A vendedora recebeu, no total, R$ 800 pelas pipocas. Emocionada, a jovem começou a chorar de felicidade, enquanto o público ao redor comemorava com gritos e aplausos.

No final, as duas se abraçaram e a vendedora agradeceu: “Deus abençoe a senhora”. O vídeo viralizou e já tem 5,7 milhões de visualizações, com diversos comentários elogiando a atitude da cantora.  “Como é bom ajudar as pessoas…”, escreveu uma seguidora.  "Aí Roberta chorei, você é demais" comentou outra internauta. 

Confira o vídeo: 

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 16/02/2026 13:19 / atualizado em 16/02/2026 14:04
