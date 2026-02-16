Morre Robert Duvall, ator de 'O poderoso chefão', aos 95 anos

Mundialmente famoso por interpretar Tom Hagen na franquia O poderoso chefão, o ator americano Robert Duvall morreu, no domingo (15/2), aos 95 anos. A notícia foi compartilhada pela esposa, Luciana Pedraza, nesta segunda-feira (16/2). A causa da morte ainda não foi revelada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Paolla Oliveira fala sobre término com Diogo Nogueira e brilha na Sapucaí

Dono de papéis reconhecidos, Duvall foi um ator premiado. Venceu um Oscar por A força do carinho (1983). Além disso, recebeu, no total, sete indicações ao principal prêmio do cinema, entregue pela Academia de Hollywood.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na pele do principal conselheiro da família Coleone, ficou conhecido em todo o mundo por participar dos dois primeiros filmes de O poderoso chefão. Ele também esteve presente em outros diversos clássicos do cinema americano.

"Ontem nos despedimos do meu amado marido, amigo querido e um dos maiores atores do nosso tempo. Bob morreu em casa, de forma tranquila, cercado de amor e carinho", escreveu Luciana, em publicação no Facebook.

"Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Para mim, ele era tudo. Ele amava profundamente o que fazia e também os personagens que interpretava. Gostava de uma boa refeição e de estar com as pessoas, conversando e compartilhando momentos. Em cada papel, Bob se dedicava totalmente aos personagens e à verdade humana que eles representavam. Assim, deixou algo duradouro e inesquecível para todos nós", completou a atriz e viúva.

Duvall acumulou experiências em uma carreira no teatro, na TV e no cinema de mais de sete décadas de duração. Ele estrelou filmes de renome, como A conversação (1974), Rede de intrigas (1976), Apocalipse now (1979) e Um homem fora de série (1984).

Leia também: Sophie Charlotte confirma fim de namoro com Xamã

A indicação mais recente ao Oscar aconteceu em 2015. Há 11 anos, fez parte do elenco do drama de tribunal O juíz, no qual contracenou com Robert Downey Jr. (Homem de Ferro, Sherlock Holmes, Oppenheimer) e Billy Bob Thornton (Landman, A última Ceia, Armageddon).

Saiba Mais Diversão e Arte Roberta Miranda compra todas as pipocas e vendedora se emociona; veja

Roberta Miranda compra todas as pipocas e vendedora se emociona; veja Diversão e Arte BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão

BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão Diversão e Arte 'O Agente Secreto' vence Melhor Filme Internacional no Film Independent Spirit Awards