LUTO NO CINEMA

Morre Robert Duvall, ator de 'O poderoso chefão', aos 95 anos

Vencedor do Oscar, ator foi um dos maiores da "época de ouro" de Hollywood. Causa da morte não foi revelada

O ator Robert Duvall: história do cinema mundial - (crédito: MARK RALSTON)
Mundialmente famoso por interpretar Tom Hagen na franquia O poderoso chefão, o ator americano Robert Duvall morreu, no domingo (15/2), aos 95 anos. A notícia foi compartilhada pela esposa, Luciana Pedraza, nesta segunda-feira (16/2). A causa da morte ainda não foi revelada.

Dono de papéis reconhecidos, Duvall foi um ator premiado. Venceu um Oscar por A força do carinho (1983). Além disso, recebeu, no total, sete indicações ao principal prêmio do cinema, entregue pela Academia de Hollywood. 

Na pele do principal conselheiro da família Coleone, ficou conhecido em todo o mundo por participar dos dois primeiros filmes de O poderoso chefão. Ele também esteve presente em outros diversos clássicos do cinema americano. 

"Ontem nos despedimos do meu amado marido, amigo querido e um dos maiores atores do nosso tempo. Bob morreu em casa, de forma tranquila, cercado de amor e carinho", escreveu Luciana, em publicação no Facebook.

"Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Para mim, ele era tudo. Ele amava profundamente o que fazia e também os personagens que interpretava. Gostava de uma boa refeição e de estar com as pessoas, conversando e compartilhando momentos. Em cada papel, Bob se dedicava totalmente aos personagens e à verdade humana que eles representavam. Assim, deixou algo duradouro e inesquecível para todos nós", completou a atriz e viúva. 

Duvall acumulou experiências em uma carreira no teatro, na TV e no cinema de mais de sete décadas de duração. Ele estrelou filmes de renome, como A conversação (1974), Rede de intrigas (1976), Apocalipse now (1979) e Um homem fora de série (1984).

A indicação mais recente ao Oscar aconteceu em 2015. Há 11 anos, fez parte do elenco do drama de tribunal O juíz, no qual contracenou com Robert Downey Jr. (Homem de Ferro, Sherlock Holmes, Oppenheimer) e Billy Bob Thornton (Landman, A última Ceia, Armageddon).

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 16/02/2026 15:33 / atualizado em 16/02/2026 21:08
