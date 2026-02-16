Paolla Oliveira fala sobre término com Diogo Nogueira e brilha na Sapucaí

Paolla Oliveira exibiu um look na Sapucaí com muitas pedrarias, criado pelo estilista Caio Vinícius, complementado com acessórios exclusivos da designer Ana Catalina. - (crédito: Reprodução/RedesSociais)

Exibindo um look com muitas pedrarias coloridas, a rainha de honra da Grande Rio, Paolla Oliveira, brilhou neste domingo (15) no Marquês de Sapucaí. Acompanhando a primeira noite dos desfiles do Grupo Especial, a atriz foi questionada sobre sua separação de Diogo Nogueira, com quem manteve um relacionamento de cinco anos.

“A gente separou o casal, mas eu sou louca pelo Diogo, eu pela família dele, ele pela minha. Então, quando o relacionamento é bom, ele deixa laços. A gente tem isso, não para uma volta, como as pessoas falam, mas para continuar e se manter firme entre a gente”, disse.

O casal assumiu o relacionamento em 2021, e o romance da atriz com o cantor foi marcado por muitas aparições públicas, declarações apaixonadas e momentos compartilhados nas redes sociais.

Em dezembro do ano passado, o casal anunciou o fim. O término gerou diversos boatos: supostas traições, brigas e até questões estéticas. Por conta das especulações a atriz reforçou que não se deixa abalar e prefere lidar com leveza.

Perguntaram para Paolla se ela já teria beijado na boca desde o fim do relacionamento. Ela respondeu: “É engraçado que me perguntaram: 'Como é que está solteira?'. Falei: 'Gente, estou só solteira por enquanto, bem normal'.” A atriz também afirmou que não está prestando atenção nisso.

Sobre rumores de sua vida íntima, ela tratou com bom humor: “Estou te falando: em dois minutos, eu fui corna, traída não sei quantas vezes, fiz uma lipo na periquita, não sei de que maneira apareceu isso. Teve negócio de briga, de disputa… É uma confusão tão grande que, na hora que penso em responder uma coisa, aparece outra”.

Brasilidades e luxo

Mais do que uma produção, Paolla Oliveira chamou a atenção pelo look, um dos mais comentados da noite ao reforçar moda com identidade nacional.

Marcando presença no Camarote Nº1, o mais exclusivo do carnaval carioca, a atriz surgiu em parceria com a Havaianas, desfilando com um tamanco da marca e uma bolsa adornada com mini-havaianas. A criação foi assinada pelo estilista Caio Vinícius e complementada com acessórios exclusivos da designer Ana Catalina, reinventando o ícone brasileiro em contexto de luxo sem perder sua essência popular.

O público e a imprensa destacaram a ousadia e originalidade da produção. Paolla, com bom humor, brincou que estava “devendo um carnaval inteiro ainda”, reforçando o tom leve e divertido.





