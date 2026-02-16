InícioBrasil
CARNAVAL NO RIO

1º dia de desfile no Rio tem homenagem a Lula e Ney Matogrosso; veja resumo

Desfiles do Grupo Especial continuam nesta segunda-feira (16/2), com Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca

A Acadêmicos de Niterói abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação foi campeã da Série Ouro em 2025, levou para avenida um samba-enredo interpretado por Emerson Dias - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
A Acadêmicos de Niterói abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação foi campeã da Série Ouro em 2025, levou para avenida um samba-enredo interpretado por Emerson Dias - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no domingo (15/2), foi marcado por homenagens a personalidades da política e da cultura brasileira, além de celebrações da negritude e das tradições afro-indígenas da Amazônia.

Abrindo a noite de desfiles, a Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro em 2025 e estreante no Grupo Especial, levou para a avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retratando a infância no agreste pernambucano, a migração para o Sudeste, a atuação como sindicalista e a trajetória política.

O samba-enredo, interpretado por Emerson Dias, também trouxe sátiras a adversários políticos. Lula acompanhou o desfile de um camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes e de ministros. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também esteve presente, mas não desfilou.

A oposição criticou a homenagem. O Partido Novo anunciou que acionará a Justiça Eleitoral para pedir a inelegibilidade do presidente. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, em publicação na rede social X, que Lula estaria usando dinheiro público para “fazer campanha antecipada”, classificando o episódio como “um crime”. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou a representação do marido, atualmente preso, como palhaço encarcerado, e afirmou que “quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva”, destacando tratar-se, segundo ela, de “registro judicial”.

Veja as fotos:

  • A Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo
    A Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra", em homenagem a Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, figura histórica do Amapá AFP
  • A Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo
    A Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra", em homenagem a Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, figura histórica do Amapá AFP
  • a Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo
    a Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo "Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra", em homenagem a Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, figura histórica do Amapá Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O samba-enredo retratou sua infância no agreste pernambucano e a migração para o Sudeste, incluindo a atuação como sindicalista e a trajetória política
    A Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O samba-enredo retratou sua infância no agreste pernambucano e a migração para o Sudeste, incluindo a atuação como sindicalista e a trajetória política Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A escola estreante no Grupo Especial, Acadêmicos de Niterói, trouxe sátiras a adversários políticos do presidente Lula, homenageado da agremiação. O desfile foi criticado pela oposição
    A escola estreante no Grupo Especial, Acadêmicos de Niterói, trouxe sátiras a adversários políticos do presidente Lula, homenageado da agremiação. O desfile foi criticado pela oposição Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O samba-enredo retratou sua infância no agreste pernambucano e a migração para o Sudeste, incluindo a atuação como sindicalista e a trajetória política
    A Acadêmicos de Niterói homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O samba-enredo retratou sua infância no agreste pernambucano e a migração para o Sudeste, incluindo a atuação como sindicalista e a trajetória política AFP
  • A Acadêmicos de Niterói abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação foi campeã da Série Ouro em 2025, levou para avenida um samba-enredo interpretado por Emerson Dias
    A Acadêmicos de Niterói abriu a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação foi campeã da Série Ouro em 2025, levou para avenida um samba-enredo interpretado por Emerson Dias Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A cantora Iza, rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, durante desfile na Marquês de Sapucaí
    A cantora Iza, rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, durante desfile na Marquês de Sapucaí Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A Imperatriz Leopoldinense foi a segunda escola a desfilar. Neste ano, a escola revisitou diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso
    A Imperatriz Leopoldinense foi a segunda escola a desfilar. Neste ano, a escola revisitou diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • Ney Matogrosso, homenageado pela escola Imperatriz Leopoldinense, participou do desfile como destaque no último carro e celebrou a apresentação
    Ney Matogrosso, homenageado pela escola Imperatriz Leopoldinense, participou do desfile como destaque no último carro e celebrou a apresentação Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A Portela concluiu o desfile com os últimos componentes atravessando o portão da dispersão a um minuto do fim do tempo regulamentar
    A Portela concluiu o desfile com os últimos componentes atravessando o portão da dispersão a um minuto do fim do tempo regulamentar Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • A Portela foi a terceira escola a desfilar. A agremiação levou para a Sapucaí um enredo construído a partir do diálogo simbólico entre o orixá Bará e o Negrinho do Pastoreio
    A Portela foi a terceira escola a desfilar. A agremiação levou para a Sapucaí um enredo construído a partir do diálogo simbólico entre o orixá Bará e o Negrinho do Pastoreio Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Portela, cujo enredo exaltou a história e a força do povo negro no Rio Grande do Sul
    Uma foliã da escola de samba Portela, cujo enredo exaltou a história e a força do povo negro no Rio Grande do Sul Pablo PORCIUNCULA / AFP
  • O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, assistem ao desfiles das escolas de samba durante a noite de abertura do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí
    O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, assistem ao desfiles das escolas de samba durante a noite de abertura do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí Pablo Porciúncula / AFP

A segunda escola a desfilar foi a Imperatriz Leopoldinense, que homenageou o cantor Ney Matogrosso. O artista participou como destaque no último carro e celebrou a apresentação. Em cerca de 80 minutos, a escola revisitou diferentes fases da carreira do cantor, desde o período na banda Secos & Molhados, com Sangue latino, até sucessos da trajetória solo, como Homem com H. Ney afirmou que pretende retornar à avenida caso a escola esteja entre as campeãs e participe do Desfile das Campeãs.

Na sequência, a Portela exaltou a história e a força do povo negro no Rio Grande do Sul, em um enredo construído a partir do diálogo simbólico entre o orixá Bará e o Negrinho do Pastoreio. Um integrante da comissão de frente sobrevoou a avenida com auxílio de um drone, surpreendendo o público. Apesar do bom desenvolvimento, o último carro, que levava a velha guarda, entrou com atraso na Sapucaí, impactando a evolução. A escola concluiu o desfile com os últimos componentes atravessando o portão da dispersão a um minuto do fim do tempo regulamentar.

Encerrando a primeira noite, a Estação Primeira de Mangueira apresentou o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, em homenagem a Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca, figura histórica do Amapá. A apresentação destacou a floresta amazônica, seus mistérios e saberes tradicionais. Durante o desfile, o carro abre-alas colidiu com a estrutura de concreto na saída da avenida e ficou momentaneamente preso, obrigando integrantes a deixarem a Sapucaí pelas laterais. O problema foi rapidamente resolvido, e a escola finalizou a apresentação dentro do tempo, aos 79 minutos, já ao amanhecer.

Os desfiles do Grupo Especial continuam nesta segunda-feira (16/2), com Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca. Na terça-feira (17), será a vez de Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro encerrarem a programação na Marquês de Sapucaí.

Por Raphaela Peixoto
postado em 16/02/2026 13:30 / atualizado em 16/02/2026 14:08
