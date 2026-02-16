Cachê milionário? Entenda acordo entre Virginia Fonseca e Grande Rio

Coroada como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca é uma das personalidades mais aguardadas para o desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao assumir o posto.

A substituta da atriz Paolla Oliveira, que ocupou o posto nos últimos cinco anos, provocou diversos rumores desde que havia sido anunciada no cargo. Segundo informações do colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, não houve investimento direto, mas sim a construção de uma parceria entre a influenciadora e a agremiação.

A WePink, empresa de Virginia Fonseca, lançou, no último mês de janeiro, em colaboração com a linha de perfumaria VF, um perfume exclusivo da Grande Rio, que lava a assinatura de Virginia. A gestão das vendas é destinada a agremiação, que utiliza site próprio, CNPJ e canais de venda e distribuição. O lucro também é integralmente com a escola de samba.

As projeções internas apontam uma estimativa de venda de 15 a 20 mil unidades do perfume por mês. Considerando o preço médio de R$ 125 e uma margem de lucro de até 40%, uma vez que a Grande Rio será responsável pela produção e comercialização, somente neste acordo o retorno anual pode variar de R$ 9 a 12 milhões de reais.





O post Cachê milionário? Entenda como é o acordo entre Virginia Fonseca e Grande Rio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.