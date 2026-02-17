



Flávia Viana, que participou do icônico BBB 7 e venceu a edição de A Fazenda 9, rasgou elogios a Ana Paula Renault, do BBB 26, que tem causado polêmicas no confinamento, na última sexta-feira (13/2), no Camarote Salvador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Ela é uma pessoa de personalidade forte, ela sabe o que quer, né, ela entrou sabendo bem o que quer", disse em entrevista ao Observatório dos Famosos no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar disso, a ex-BBB acredita que muita água vai rolar no reality global. "E as outras pessoas, eu acho que está interessante o jogo. Porque a gente tem, é, os veteranos, que eles já jogaram, eles já entendem o jogo. A gente tem os novatos, que são meio assim, lá e cá, meio perdidos, meio não sei se vou atrás do veterano, não sei aonde eu vou. Então, está um jogo interessante, mas acho que tem muita água pra rolar", acredita.

Questionada se toparia participar do BBB 27, caso tenha Veterano, Flávia confessou: "Hoje, falando com você, eu falaria não porque tenho meu filho pequeno, etc. Mas se eu recebesse uma ligação, eu ia falar: ‘Ai, meu Deus, será que Deus tem algo grande pra mim?’ Eu ficaria balançada. Então, nunca falo nunca, porque depois vão falar que cuspi no prato, entendeu?", explicou.

O post Flávia Viana elogia Ana Paula no BBB 26: ‘Personalidade forte’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.