Shia LaBeouf é preso durante Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans

O ator Shia LaBeouf foi preso após ser acusado de agredir dois homens na madrugada desta terça-feira, 17, durante as celebrações do Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans, informou a polícia.

LaBeouf foi acusado de duas infrações de agressão simples, segundo comunicado do Departamento de Polícia de Nova Orleans. Os policiais foram chamados a um estabelecimento comercial na região do French Quarter por volta das 0h45, após o ator supostamente "causar tumulto e se tornar cada vez mais agressivo" no interior do local, informou a corporação. A polícia não especificou o tipo de estabelecimento.

Um funcionário tentou retirar LaBeouf do local e, já do lado de fora, o ator teria atingido um homem "várias vezes com os punhos fechados", segundo a polícia.

Testemunhas relataram ainda que LaBeouf deixou a área, mas depois retornou e continuou a agir de forma agressiva. "Várias pessoas tentaram contê-lo, na esperança de que fosse embora", informou a polícia.

O homem que teria sido agredido inicialmente afirmou aos policiais que o ator o atingiu novamente. Outro homem disse aos agentes que LaBeouf também teria lhe dado um soco no nariz. "Ele foi imobilizado até a chegada dos policiais", informou a corporação.

LaBeouf foi levado a um hospital para tratar ferimentos não especificados e, após receber alta, foi preso e conduzido sob custódia pela polícia.

Registros judiciais e carcerários não indicaram advogado que pudesse se pronunciar em nome de LaBeouf. E-mails enviados aos assessores do ator não foram respondidos de imediato pela AP.

Histórico de infrações

Ao longo da carreira, LaBeouf já teve outros problemas com a Justiça. Em 2017, foi preso em Nova York por embriaguez em público e conduta desordeira, episódio que foi transmitido ao vivo pela internet. Ele foi encaminhado para reabilitação por determinação judicial.

Mais tarde, no mesmo ano, foi detido na Geórgia por embriaguez em público e acusado de conduta desordeira e obstrução, quando estava no local das filmagens de O Falcão Manteiga de Amendoim, sendo posteriormente condenado a liberdade condicional.

Em 2020, foi acusado em Los Angeles de agressão leve e furto de pequeno valor.

No mesmo ano, a cantora e atriz inglesa Tahliah Barnett, conhecida como FKA Twigs, entrou com uma ação judicial acusando LaBeouf de abuso físico e emocional durante o relacionamento dos dois. O processo foi encerrado em julho.

Barnett afirmou que o ator a mantinha em estado constante de medo e humilhação, que em uma ocasião a empurrou contra um carro, tentou estrangulá-la e lhe transmitiu conscientemente uma doença sexualmente transmissível.

LaBeouf pediu desculpas em um comunicado após a abertura do processo. Em documento apresentado em 2021, ele também negou as acusações, afirmando que quaisquer ferimentos ou danos sofridos por Barnett não foram causados por ele.

O ator, hoje com 39 anos, ganhou notoriedade ainda criança por seu papel na série do Disney Channel Even Stevens e continuou trabalhando de forma consistente na vida adulta. É talvez mais conhecido por seus papéis em Transformers (2007) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008).

LaBeouf é pai de uma filha, nascida em 2022, fruto de seu relacionamento com a atriz Mia Goth.

