CARNAVAL 2026

"Fiuk da harmonia": saiba quem é o jurado de carnaval que viralizou

Jurado viralizou ao ser visto enquanto olhava fixamente para o desfile do Grupo Especial do Carnaval no Anhembi, em São Paulo

O jurado do carnaval de São Paulo, João Batista Cruz - (crédito: Reprodução / Redes sociais // Arquivo da Liga Independente das Escolas de Samba de SP)
Um jurado do carnaval de São Paulo viralizou nas redes sociais depois de ser filmado enquanto avaliava o quesito harmonia, de dentro da cabine. Ele trabalhava no desfile das escolas de samba do Grupo Especial, na última sexta-feira (13/2), no Anhembi, Zona Norte paulistana. 

Durante o flagra, feito por uma foliã presente no local, dois fatores chamaram atenção. O primeiro foi a concentração do jurado durante o serviço. Com metade do corpo para fora da janela da cabine, ele mostrava alta concentração durante a avaliação. O segundo foi a aparência do jurado. Por causa do longo comprimento do cabelo, ele acabou apelidado como "Fiuk da harmonia", em uma comparação com o próprio cantor. 

A gravação foi publicada no perfil de Luciana Macedo. Depois da viralização, fãs identificaram que se tratava do jurado João Batista Cruz, que estava responsável por julgar o quesito Harmonia, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga SP). 

Os jurados de harmonia fiscalizam se o samba-enredo é cantado por todos os integrantes de cada escola. Ele precisa avaliar se não há falhas durante o canto, e se todos sabem a letra da música. 

O Correio tenta contato com Luciana Macedo para comentar sobre o flagra. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/02/2026 20:05
