"Fiuk da harmonia": saiba quem é o jurado de carnaval que viralizou

Um jurado do carnaval de São Paulo viralizou nas redes sociais depois de ser filmado enquanto avaliava o quesito harmonia, de dentro da cabine. Ele trabalhava no desfile das escolas de samba do Grupo Especial, na última sexta-feira (13/2), no Anhembi, Zona Norte paulistana.
Durante o flagra, feito por uma foliã presente no local, dois fatores chamaram atenção. O primeiro foi a concentração do jurado durante o serviço. Com metade do corpo para fora da janela da cabine, ele mostrava alta concentração durante a avaliação. O segundo foi a aparência do jurado. Por causa do longo comprimento do cabelo, ele acabou apelidado como "Fiuk da harmonia", em uma comparação com o próprio cantor.
A gravação foi publicada no perfil de Luciana Macedo. Depois da viralização, fãs identificaram que se tratava do jurado João Batista Cruz, que estava responsável por julgar o quesito Harmonia, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga SP).
Os jurados de harmonia fiscalizam se o samba-enredo é cantado por todos os integrantes de cada escola. Ele precisa avaliar se não há falhas durante o canto, e se todos sabem a letra da música.
O Correio tenta contato com Luciana Macedo para comentar sobre o flagra. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.
