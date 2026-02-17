Benito 64: homenagem de estádio do Palmeiras a Bad Bunny vira polêmica

O porto-riquenho Bad Bunny, que fez história ao conquistar o Grammy de Álbum do Ano em 2026, se apresenta em São Paulo na sexta (20/2) e no sábado (21/2). - (crédito: Chris Torres/EPA/Shutterstock)

Uma publicação do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, gerou polêmica nas redes sociais após homenagem ao cantor Bad Bunny, que tem dois shows marcados no estádio no fim de semana. A publicação em parceria com a Palmeiras Store Allianz Parque, loja oficial do clube no local, mostra uma camisa personalizada para o artista, mas a escolha do nome e do número do uniforme não pegou bem entre os internautas.

Nas costas da camisa, aparece o nome Benito, em referência ao primeiro nome de Benito Antonio Martinez Ocasio, o Bad Bunny, e o número 64. O nome, no entanto, foi associado a Benito Mussolini, líder do fascismo italiano. Isso porque o Palmeiras é acusado de ter ligação com o regime fascista no início do século passado.

O clube é de origem italiana e carregou o nome de Palestra Itália até 1942, quando precisou mudar após o apoio do Brasil, por meio do então presidente Getúlio Vargas, aos Aliados. O grupo era contrário ao Eixo, aliança composta pela Itália, a Alemanha de Adolf Hitler e o Império do Japão.

As acusações contra o Palmeiras vão desde apoio do time ao regime de Mussolini até supostas doações do regime italiano para o estádio do clube. Pesquisadores, no entanto, negam essa relação e alegam que o time jamais emitiu um posicionamento político oficial naquela época. Um dos pontos levantados é de que o Palestra Itália foi fundado em 1914, antes da ascensão de Mussolini e do fascismo.

O 64, referência ao número usado na camisa de Bad Bunny no Super Bowl em homenagem ao nascimento do tio dele, também não foi bem visto pelos internautas. O número foi associado a 1964, ano do golpe militar no Brasil. As acusações de fascismo e apoio a regimes totalitários ganharam fôlego após o apoio do time ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já defendeu publicamente figuras ligadas à ditadura militar. Em 2018, o clube convidou o presidente recém-eleito para entregar a taça de campeão do Campeonato Brasileiro aos jogadores.

A ideia de presentear o cantor veio após o argentino River Plate dar uma camisa oficial a Bad Bunny durante a passagem dele na Argentina. Ao UOL, o Palmeiras afirmou não ter relação com a postagem feita pelo Allianz.

