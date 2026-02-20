Morre, aos 53 anos, o ator Eric Dane, de Euphoria e Grey's Anatomy

Eric sofria da mesma doença degenerativa que o cientista Stephen Hawking, morto em 2018 - (crédito: Reprodução)

Morreu, nesta quinta-feira (19/2), o ator norte-americano Eric Dane, aos 53 anos. Conhecido por papéis em Euphoria e Grey 's Anatomy, ele foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em abril de 2025.

Em nota, a família do ator afirma que ele passou os últimos dias cercado por amigos, a esposa e as duas filhas. “Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado pela conscientização e pesquisa, determinado a fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta”, diz o comunicado.

Sem cura, a ELA é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso, causando paralisia motora irreversível. O cientista Stephen Hawking, morto em 2018, foi um dos portadores mais conhecidos da doença.

Eric também atuou em Marley e Eu, Burlesque e The Last Ship, entre outros filmes e seriados de TV.