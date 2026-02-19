Ticiane Pinheiro curte dias de sol na Bahia e encanta seguidores





A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para mostrar momentos da viagem que está fazendo com a filha caçula, Manuella, de seis anos, pela Península de Maraú, na Bahia. Na legenda da publicação, ela destacou o encanto do destino ao escrever: "Maraú, um pedacinho desse paraíso chamado Bahia".

Nas fotos, Ticiane aparece aproveitando as paisagens naturais ao lado da pequena, surgindo de biquíni e chapéu de cowboy enquanto curte dias de descanso à beira-mar. Além de passeios na praia, mãe e filha também aproveitaram a piscina e até participaram de uma aula de surf durante a estadia em um local cercado pela natureza.

Nos comentários, seguidores e amigos famosos elogiaram os cliques e a viagem em família, ressaltando a beleza da apresentadora e o clima especial do passeio. As imagens rapidamente chamaram atenção pelo cenário paradisíaco e pela conexão entre mãe e filha.

O jornalista César Tralli, marido de Ticiane e pai de Manuella, não apareceu nos registros publicados por ela, mas também esteve na Bahia com a família durante o Carnaval. O casal está junto desde 2014 e oficializou a união em 2017; além de Manuella, a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu antigo relacionamento com Roberto Justus.