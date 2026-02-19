Jojo Todynho nega impedimento em trio e rebate críticas

A presença de Jojo Todynho no carnaval de Salvador acabou ofuscada por uma polêmica que tomou conta das redes sociais. Um vídeo em que a cantora aparece aguardando na área de acesso ao trio elétrico de Bell Marques, no bloco Camaleão, no Farol da Barra, foi interpretado por internautas como um possível impedimento de entrada, narrativa que ela faz questão de contestar.

As imagens mostram Jojo parada, ao telefone, enquanto espera para entrar. O recorte viralizou e alimentou comentários de que ela teria sido impedida de subir ao trio. Diante da repercussão, a artista reagiu em tom de deboche e enfrentamento.

“Vocês acham que eu estou preocupada? Ah que ‘o sonho do oprimido é ser opressor’. Adoro ser opressora. É, sou capitã do mato mesmo, se entrar na minha reta eu chicoteio, meto-lhe o chicote”, disse nas redes sociais.

Ela também questionou a lógica da versão que circulou nas redes. “Vocês acham mesmo que eu saio da minha casa sem nenhum tipo de benefício? Ou que eu seria barrada? Que coragem, mas eu deixo vocês acreditarem nessa narrativa”, declarou, negando qualquer impedimento.

Segundo Jojo, o episódio foi mal interpretado. Ela explicou que aguardava amigos para acessar o ponto correto de entrada. “Eu estava esperando Pedro e Michelle, porque eu fui pela frente, mas era lá na parte de trás. Pegaram isso e postaram dizendo que eu fui barrada no trio de Bell.”

A cantora ainda direcionou críticas aos ataques virtuais e reforçou sua postura diante das provocações. “Vocês só são esses leões na internet, porque se me ver na frente vocês não fazem essas graças. Vocês sabem que eu pico a mão na cara de quem quer que seja, eu mato no peito e sustento. Tenho personalidade”, disse. “Não gostar de mim é um direito de vocês. Não faço questão que gostem. Agora, inventar mentira é feio. É feio demais!”.

Encerrando o assunto, Jojo também citou o apoio comercial que recebeu no evento. “O meu patrocinador está patrocinando os trios aqui, o carnaval inteiro aqui em Salvador. Faz essa vergonha não, está bom? Por favor!”, completou.