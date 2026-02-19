Dudu Azevedo fala sobre reconciliação com mãe do filho - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Dudu Azevedo oficializou a reconciliação do seu relacionamento com Fernanda Mader, mãe de seu filho, Joaquim, de 7 anos, após quase cinco separados, após terem sido vistos juntos em clima de romance durante o Carnaval, em Salvador, na Bahia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator explicou que a decisão de retomar a relação veio depois de um período de crescimento individual. "O amor sempre existiu. Caminhamos separados por um tempo e nesse tempo evoluímos", iniciou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nos entendemos melhor individualmente e como companheiros. A vida é um livro aberto, muitas coisas acontecem. O importante é seguir sempre acreditando e de cabeça erguida", afirmou Dudu Azevedo.

Em tempo, Dudu Azevedo e Fernanda Mader se conheceram em 2015, durante o festival Rock in Rio, e começaram a namorar no mesmo ano. Em 2016, oficializaram a união. Joaquim nasceu em agosto de 2018. A separação, inclusive, ocorreu em 2021.