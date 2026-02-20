Gabriela Pugliesi explica motivo de ter deixado de ser vegetariana





Gabriela Pugliesi usou as redes sociais nesta última quinta-feira (19/2), e fez um desabafo sobre as mudanças alimentares que passou nos últimos anos, como o motivo pelo qual abandonou a dieta vegetariana.

Através do Instagram, a influenciadora fitness mencionou as gestações como os principais fatores que a impulsionaram a voltar a comer proteína de origem animal. "Eu fui vegetariana por alguns anos, fui vegana já, e nunca foi por moda, nunca foi por estética, nunca foi por nada, a não ser que esse tipo de alimentação, naquele momento da vida, fazia sentido para mim", iniciou.

Gabriela Pugliesi, por sua vez, contou que tudo mudou quando engravidou do primeiro filho, Lion, de 3 anos. "Logo quando descobri que eu estava grávida, o meu corpo começou a pedir proteína animal de um jeito que não é vontade, é uma necessidade. Quem já engravidou sabe muito bem disso, o corpo grita, ele te aponta o que ele precisa", disse.

Mas, segundo ela, na gravidez de Massimo, de 2 anos, o lado vegano foi transformando. "Desde o momento em que descobri que estava grávida do Massimo, eu só conseguia comer carne quase crua. Tinha que ser mal passada. Era a única coisa que eu conseguia engolir. Nada descia, eu só pensava em carpaccio, em bife sangrando, uma coisa louca, em carne", relatou.

Gabriela Pugliesi, por fim, criticou a necessidade de se encaixar em rótulos. "Muitas vezes a gente fica refém de uma prisão, ou de um rótulo, ou de dogmas que a gente mesma colocou lá. E são só títulos, gente, necessidade de pertencer a algum grupo, quando, na verdade, só o que importa é o que faz sentido para você", pontuou.

