Toy Story 5: brinquedos enfrentam tablet por atenção; veja trailer

A Pixar revelou, nesta quinta-feira (19/2), o primeiro trailer de Toy Story 5, apresentando um novo conflito para Woody, Buzz e companhia: pela primeira vez, os brinquedos enfrentarão a concorrência direta de um tablet, que passa a concentrar a atenção de Bonnie. Veja o trailer:

O novo longa dá sequência à trajetória iniciada em 1995 e desenvolvida ao longo de quatro filmes lançados até 2019. Desta vez, a disputa não é por espaço no quarto, mas pela atenção da dona. Bonnie se encanta por um tablet chamado LilyPad, apresentado como um dispositivo que acredita saber o que é melhor para a menina. Enquanto isso, Jessie assume papel de destaque na narrativa, ao lado do retorno de Woody, Buzz e Garfinho.

Entre as novidades está também Smarty Pants, brinquedo criado para ajudar Bonnie no desfralde. Na versão em inglês, o personagem será dublado pelo comediante Conan O’Brien.

Lançado em 1995, Toy Story marcou a estreia da Pixar em longas-metragens e revolucionou a indústria ao consolidar a animação em 3D como marca registrada do estúdio, posteriormente adquirido pela The Walt Disney Company. A franquia se tornou a mais bem-sucedida da Pixar, com Toy Story 3 e Toy Story 4 ultrapassando a marca de US$ 1 bilhão cada nas bilheterias.

Com a inclusão do derivado Lightyear, lançado em 2022, o universo da saga já soma mais de US$ 3,2 bilhões arrecadados mundialmente. Todos os filmes estão disponíveis no catálogo do Disney+.

Previsto para estrear em 18 de junho de 2026 no Brasil, Toy Story 5 é dirigido por Andrew Stanton (Wall-E, Procurando Nemo) ao lado de McKenna Harris, artista do estúdio que trabalhou em Luca e Elementos.