Klara Castanho curte dia de praia com Maisa Silva e Debora Ozório





A atriz Klara Castanho, de 25 anos, encantou os seguidores ao compartilhar registros de um reencontro especial com Maisa Silva e Debora Ozório. As três aproveitaram um dia de praia no Rio de Janeiro e dividiram momentos descontraídos nas redes sociais, despertando a nostalgia dos fãs que acompanharam a parceria das atrizes na televisão.

Na legenda da publicação, Klara fez uma brincadeira carinhosa ao mencionar o projeto que uniu o trio na ficção, demonstrando que a amizade ultrapassou as telas. O encontro rapidamente repercutiu entre admiradores, que celebraram a reunião do elenco feminino que conquistou o público durante a exibição da novela.

As três trabalharam juntas em Garota do Momento, produção exibida na faixa das seis da TV Globo e encerrada em junho de 2025. Ambientada no fim dos anos 1950, a trama apresentou Maisa como a protagonista Beatriz, enquanto Klara interpretou Eugênia e Debora viveu Celeste, personagens que tinham laços familiares e uma forte amizade dentro da história.

Além do reencontro com as colegas, Klara também compartilhou um álbum com cliques de lazer à beira-mar, nos quais aparece curtindo o dia ensolarado. As fotos chamaram atenção pelo estilo e pela espontaneidade da atriz, que recebeu diversos elogios dos seguidores nos comentários.

O momento reforçou o carinho do público pelo elenco jovem da novela e evidenciou que, mesmo após o fim do folhetim, o vínculo entre as artistas continua forte fora das câmeras, mantendo viva a memória da produção que marcou a teledramaturgia recente.