



Duda Nagle, em entrevista ao Podshape, comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, confessou que não recebeu cachê algum para lutar com o pugilista baiano Acelino Popó Freitas, em maio de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar de não ter conseguido nenhum cachê, o ator conseguiu atrair patrocinadores para a luta. "Acabei ativando os patrocinadores que eu já tinha. Aí consegui um patrocínio para bancar o campo, que foi de marca de luva de boxe e equipamentos esportivos. E fechei umas outras coisas assim, menores, pro dia da luta, enfim. E o campeonato, a federação, o campeonato em si, a luta em si, não paga nada. Tem uma ajuda de custo e uma comissão em cima das vendas, mas é bem simbólico", explicou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ator também revelou que teve receio de ter uma lesão mais grave. "Eu fiquei com medo de ter uma lesão permanente", disse. Duda revelou que a cirurgia no nariz acabou sendo inevitável.

"Mas ficou no mesmo lugar. Eu precisei fazer cirurgia. Ele ficou um pouco mais grossinho", disse. Apesar de não ter lucrado, Duda Nagle não encara a experiência como negativa. "Foi uma experiência de vida que eu vou contar pros meus netos. Que a gente está conversando aqui agora.E que pra mim valeu muito", contou.

O post Duda Nagle faz relato chocante sobre luta contra Popó: ‘Não paga nada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.