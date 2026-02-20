Humorista Dedé Santana é internado em Goiânia

Dedé está com a equipe em Goiânia desde o dia 15 de janeiro realizando apresentações - (crédito: RecordTV/Reprodução)

O ator e humorista Dedé Santana, 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20/2), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol) localizado em Goiânia (GO). A informação foi confirmada pela produção do espetáculo Abracadabra.

Dedé está com a equipe em Goiânia desde o dia 15 de janeiro realizando apresentações de quinta-feira a domingo. O próximo compromisso, marcado para o dia 28 de fevereiro, é uma apresentação ao lado do ex-ginasta e medalhista olímpico Diego Hypolito, no Reder Circus em Abacadabra.

Em nota ao portal G1, a equipe informou que o artista acordou indisposto, foi encaminhado ao hospital por precaução para realizar alguns exames e ficará em observação enquanto aguarda os resultados. Ainda não há alta prevista.

Até o momento, a equipe não anunciou se haverá o cancelamento das apresentações.

O Correio tenta contato com a equipe de Dedé e aguarda resposta sobre atualizações do estado de saúde do comediante. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.