Bad Bunny chega ao Brasil com shows esgotados; confira detalhes

Da La Casita ao palco principal, Benito entrega festa intimista, instrumentação ao vivo e mensagens culturais e políticas em cada ato - (crédito: Josh Edelson/AFP)

O Allianz Parque recebe nesta sexta-feira (20/6) a estreia de Bad Bunny no Brasil — e já em clima de consagração. O artista faz duas apresentações em São Paulo, ambas com ingressos esgotados, trazendo a turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS, espetáculo estruturado como uma carta de amor a Porto Rico. Dividido em três atos, o show começa no palco principal, migra para a estrutura cenográfica chamada La Casita e retorna ao palco central para o desfecho.

A proposta foge da pirotecnia típica dos megashows e aposta em narrativa e identidade cultural. Em La Casita, o cenário simula a varanda de uma casa porto-riquenha e transforma o estádio em uma festa de rua intimista, com foco no “perreo”, estilo de dança latina, e em hits que costumam incendiar o público, como Yo Perreo Sola, Safaera e Tití Me Preguntó. O repertório reúne 31 faixas e ganha novas camadas com instrumentação ao vivo. La Santa, por exemplo, aparece com percussão de Bomba, ritmo afro-porto-riquenho, enquanto Callaíta surge com arranjos que reforçam a identidade caribenha.

De Porto Rico para o mundo

A chegada do artista ao Brasil acontece no auge de sua carreira. Após cantar no intervalo do Super Bowl e conquistar o Grammy de Álbum do Ano, Bad Bunny desembarca no país consolidado como um dos maiores nomes da música global. Aos 31 anos, Benito Antonio Martínez Ocasio é também um fenômeno de números: liderou o ranking global do Spotify por quatro anos consecutivos (2020, 2021, 2022 e 2023), perdeu o posto em 2024 para Taylor Swift e retomou a primeira posição em 2025.

Criado em Porto Rico, Benito cresceu entre as pistas de skate e as missas com a mãe. Iniciou a trajetória ligado ao reggaeton, mas expandiu a sonoridade ao longo do tempo, incorporando elementos que ajudaram a consolidar o chamado “trapeton”, fusão de reggaeton com trap, marcada por batidas mais densas, rap arrastado e graves intensos, sem abrir mão do apelo festivo. Ao mesmo tempo, suas letras mergulham na sofrência latina, combinando desilusões amorosas e arrependimentos com melodias dançantes.

Depois do sucesso de Un Verano Sin Ti, ele anunciou em 2023 uma pausa para cuidar da saúde física e mental. O período incluiu uma polêmica na República Dominicana, quando arremessou o celular de uma fã que tentava fotografá-lo, justificando depois que se sentiu desrespeitado pela invasão da privacidade. Ainda naquele ano, lançou Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, retomando o trap mais pesado e deixando em segundo plano a mistura pop tropical do álbum anterior.

O discurso político permanece como eixo central da carreira de Bad Bunny, cujo posicionamento favorece direitos LGBT e critica à política de imigração dos Estados Unidos, com falas diretas em premiações como o Grammy. Na música El Apagón, Benito denuncia a crise energética e a gentrificação em Porto Rico, tema que também atravessa a atual turnê.

As referências musicais de Benito vão além do universo latino. Ele já declarou admiração por Arcade Fire, Blink-182 e Linkin Park. Em Si Veo a Tu Mamá, faixa que abre o álbum YHLQMDLG, utiliza trecho da melodia de Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, transformada em toque de celular enquanto rima sobre um amor não superado.

A estética de Bunny também desafia padrões: unhas coloridas, óculos antes associados ao feminino e estampas pouco convencionais fazem parte da imagem pública. Em 2018, durante turnê pela Espanha, revoltou-se quando um salão se recusou a pintar suas unhas e questionou nas redes se o mundo ainda estava em 1960.

Antes do estrelato, Bad Bunny dizia cantar para “La Nueva Religión”, como chamava sua base de fãs. Em 2018, adotou a estratégia de participar de mais de 50 músicas, entre faixas próprias e remixes, em um período curto, colaborando com artistas como Drake e Ricky Martin. O movimento ajudou a pavimentar o caminho para os álbuns solo que o transformaram em fenômeno global.

Confira a provável setlist dos shows de Bad Bunny em São Paulo:

Ato 1 – Palco Principal

La Mudanza

Callaíta

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile Inolvidable

Nuevayol

Ato 2 – La Casita

Veldá

Tití Me Pregunto

Neverita

Si Veo a Tu Mamá

Voy a Llevarte Pa PR

Me Porto Bonito

No Me Conoce

Bichiyal

Yo Perreo Sola

Efecto

Safaera

Diles

Monaco

Una Vez

Café Con Ron

Ato 3 – Palco Principal

Ojitos Lindos

La Canción

Kloufrens

Loca

Con Otra

Dákiti

El Apagón

DTMF

EOO

