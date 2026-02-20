As branquelas 2 depende da bilheteria de Todo mundo em panico, afirma Wayans

A possibilidade de reviver dois clássicos da comédia americana voltou ao centro das atenções com declarações de Marlon Wayans. Durante participação no podcast Rap Attack, o protagonista da comédia de 2004 afirmou que As Branquelas 2 e Vizinhança do Barulho 2 podem, enfim, acontecer. O sinal verde, no entanto, depende do desempenho de Todo Mundo em Pânico 6 nos cinemas. Caso o novo capítulo da franquia slasher tenha bons resultados, a família Wayans pretende apostar no retorno de seus maiores sucessos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre as obras que podem ganhar uma sequência está As Branquelas, dirigido por Keenen Ivory Wayans. Mesmo após mais de duas décadas do lançamento, o longa segue como um fenômeno popular, presença frequente na programação da Sessão da Tarde, da TV Globo, e também nas plataformas digitais.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A trama acompanha os agentes do FBI Kevin (Shawn Wayans) e Marcus (Marlon Wayans), encarregados de escoltar as socialites Brittany (Maitland Ward) e Tiffany (Anne Dudek) até um evento de moda no hotel luxuoso dos Hamptons. Quando um acidente causado pela dupla compromete a aparência das herdeiras, os dois assumem identidades improváveis: disfarçam-se como as próprias jovens para evitar punições e concluir a missão. O filme está disponível na HBO Max e no Prime Video.
Já Vizinhança do Barulho, lançado em 1996, aposta na sátira aos dramas urbanos dos anos 1990. A história gira em torno de Ashtray, jovem que se muda para a casa do pai em um bairro problemático e passa a enfrentar situações exageradas e absurdas. O elenco reúne Shawn e Marlon Wayans, além de Tracey Cherelle Jones, Chris Spencer e Vivica A. Fox.
Saiba Mais