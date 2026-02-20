As branquelas 2 depende da bilheteria de Todo mundo em panico, afirma Wayans

A possibilidade de reviver dois clássicos da comédia americana voltou ao centro das atenções com declarações de Marlon Wayans. Durante participação no podcast Rap Attack, o protagonista da comédia de 2004 afirmou que As Branquelas 2 e Vizinhança do Barulho 2 podem, enfim, acontecer. O sinal verde, no entanto, depende do desempenho de Todo Mundo em Pânico 6 nos cinemas. Caso o novo capítulo da franquia slasher tenha bons resultados, a família Wayans pretende apostar no retorno de seus maiores sucessos.

Entre as obras que podem ganhar uma sequência está As Branquelas, dirigido por Keenen Ivory Wayans. Mesmo após mais de duas décadas do lançamento, o longa segue como um fenômeno popular, presença frequente na programação da Sessão da Tarde, da TV Globo, e também nas plataformas digitais.

A trama acompanha os agentes do FBI Kevin (Shawn Wayans) e Marcus (Marlon Wayans), encarregados de escoltar as socialites Brittany (Maitland Ward) e Tiffany (Anne Dudek) até um evento de moda no hotel luxuoso dos Hamptons. Quando um acidente causado pela dupla compromete a aparência das herdeiras, os dois assumem identidades improváveis: disfarçam-se como as próprias jovens para evitar punições e concluir a missão. O filme está disponível na HBO Max e no Prime Video.

Já Vizinhança do Barulho, lançado em 1996, aposta na sátira aos dramas urbanos dos anos 1990. A história gira em torno de Ashtray, jovem que se muda para a casa do pai em um bairro problemático e passa a enfrentar situações exageradas e absurdas. O elenco reúne Shawn e Marlon Wayans, além de Tracey Cherelle Jones, Chris Spencer e Vivica A. Fox.

