Dedé Santana recebe alta médica após internação em Goiânia

Dedé havia sido encaminhado ao hospital na manhã de sexta após apresentar indisposição e alteração na pressão arterial - (crédito: Arthur Menescal/Esp.CB/D.A)

O humorista Dedé Santana, de 89 anos, recebeu alta médica na noite de sexta-feira (20/2), após ser internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia (GO).

Santana havia sido encaminhado ao hospital na manhã de sexta após apresentar indisposição e alteração na pressão arterial. Por precaução, ele foi submetido a uma série de exames e ficou em observação até a conclusão dos exames clínicos.

Ao Correio, a assessoria do artista afirmou que os resultados foram considerados 'tranquilizadores', e o humorista foi liberado pelos médicos no início da noite. Ele retornou ao hotel onde está hospedado e seguirá em repouso nas próximas horas.

A produção do espetáculo Abracadabra Circo Musical, com o qual Dedé está em turnê em Goiânia, informou que a expectativa é de que ele retome normalmente as apresentações já neste sábado (21/2), com sessões às 17h e 20h.

A equipe também agradeceu as mensagens de carinho, orações e manifestações de apoio recebidas ao longo do dia por fãs e amigos, além da cobertura responsável da imprensa.