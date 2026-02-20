Netflix divulga últimas palavras de Eric Dane às filhas

"Essa doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá o meu espírito", afirma Dane em entrevista - (crédito: Reprodução)

A Netflix divulgou, nesta sexta-feira (20/2), um comovente vídeo em que Eric Dane, ator norte americano que morreu na quinta-feira (19/2), se dirige às filhas Billie e Georgia. A entrevista faz parte do programa Famous Last Words e foi gravada para ser exibida apenas após a morte do ator.

“Eu tentei. Eu tropeçava às vezes, mas eu tentei. Mas no geral, nós nos divertimos, não é?”, afirma Dane no início do vídeo, ao lembrar momentos felizes com as filhas. O ator morreu aos 53 anos meses após ser diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa sem cura.

Na entrevista, Dane aconselha as filhas com ensinamentos que ele afirma ter aprendido durante à batalha contra a ELA. O primeiro conselho dado pelo ator diz respeito à viver no momento. “O presente é tudo que vocês tem. Valorize isso. Valorize cada momento”, afirma Dane.

O ator também aconselha as filhas a se apaixonarem. “Não necessariamente com uma pessoa, embora eu também recomende isso. Mas se apaixone por algo. Encontre sua paixão, sua alegria. Descubra aquilo que te dá vontade de levantar da cama de manhã”, aconselha.

No terceiro conselho, ele diz às filhas que escolham as amizades com sabedoria. “Encontre as pessoas certas e permita que elas te encontrem”, diz. “Ame seus amigos com tudo que você tiver”.

Por fim, Dane fala sobre os desafios que enfrentou desde o diagnóstico de ELA e se despede das filhas. “Essa doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá o meu espírito”, declara. “Lutem, meninas. E mantenham a cabeça erguida. Bille e Georgia, vocês são o meu coração, vocês são o meu tudo.”