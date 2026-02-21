InícioDiversão e Arte
LUTO

Morre Willie Colón, trombonista e lenda da salsa, aos 75 anos

Artista de família porto-riquenha ficou conhecido por inserir o trombone no estilo latino

Willie Colón, lenda do trombone e da salsa - (crédito: AFP)
Morreu, neste sábado (21/2), o músico, produtor e instrumentista Willie Colón, um dos pioneiros da salsa, aos 75 anos. A morte foi confirmada em comunicado feito pela família nas redes sociais do artista. Segundo a nota, Willie partiu em paz e rodeado pelos familiares. A causa da morte não foi divulgada. 

“Embora choremos por sua ausência, também nos lembramos com o presente eterno de sua música e as lembranças queridas que ele criou, que viverão para sempre”, diz o texto. 

Filho de pais porto-riquenhos, Willie nasceu em Nova York e ficou conhecido por inserir o trombone, instrumento que tocava desde a adolescência, na salsa. A estreia do artista na música aconteceu em 1967, no recém-nascido ritmo latino, desenvolvido por artistas de Cuba e Porto Rico em Nova York.

Em 1982, o músico conquistou um Grammy de Melhor Gravação Latina com o álbum Canciones del Solar de los Aburridos. Além dos trabalhos solo, Willie foi produtor e colaborou com diferentes artistas, como a renomada artista cubana Celia Cruz. Os dois lançaram ainda o álbum de duetos Celia & Willie, em 1981. 

Em 2004, a Latin Academy of Recording Arts and Sciences, responsável pelo Grammy Latino, condecorou o artista com o Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto da obra. 

A família agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito à privacidade no momento de luto. Não há informações sobre o velório.

 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

21/02/2026
postado em 21/02/2026 21:24 / atualizado em 21/02/2026 21:26
