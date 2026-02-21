Morre Willie Colón, trombonista e lenda da salsa, aos 75 anos

Morreu, neste sábado (21/2), o músico, produtor e instrumentista Willie Colón, um dos pioneiros da salsa, aos 75 anos. A morte foi confirmada em comunicado feito pela família nas redes sociais do artista. Segundo a nota, Willie partiu em paz e rodeado pelos familiares. A causa da morte não foi divulgada.

“Embora choremos por sua ausência, também nos lembramos com o presente eterno de sua música e as lembranças queridas que ele criou, que viverão para sempre”, diz o texto.

Filho de pais porto-riquenhos, Willie nasceu em Nova York e ficou conhecido por inserir o trombone, instrumento que tocava desde a adolescência, na salsa. A estreia do artista na música aconteceu em 1967, no recém-nascido ritmo latino, desenvolvido por artistas de Cuba e Porto Rico em Nova York.

Em 1982, o músico conquistou um Grammy de Melhor Gravação Latina com o álbum Canciones del Solar de los Aburridos. Além dos trabalhos solo, Willie foi produtor e colaborou com diferentes artistas, como a renomada artista cubana Celia Cruz. Os dois lançaram ainda o álbum de duetos Celia & Willie, em 1981.

Em 2004, a Latin Academy of Recording Arts and Sciences, responsável pelo Grammy Latino, condecorou o artista com o Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto da obra.

A família agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito à privacidade no momento de luto. Não há informações sobre o velório.