Filme cearense ‘Feito Pipa’ conquista dois prêmios em mostra na Berlinale

O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque no exterior. O longa-metragem “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, conquistou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na Mostra Generation Kplus do 76º Festival de Berlim, a Berlinale 2026. A premiação reconhece produções voltadas ao público jovem e destaca obras com forte impacto artístico e social.

A dupla conquista consolida o filme cearense como um dos principais destaques da edição deste ano do festival alemão, um dos mais importantes do circuito internacional. A mostra Generation é tradicionalmente dedicada a narrativas sensíveis sobre juventude, amadurecimento e transformações sociais.

"Feito Pipa" narra a história do pequeno Gugu, que sonha em ser jogador de futebol e é criado pela sua avó, Dilma. Vivendo no interior do Ceará, ele vê seus sonhos ameaçados quando a saúde da avó começa a se deteriorar e a ameaça de precisar morar com o pai, Batista, se torna cada vez mais real.

Estrelado por Yuri Gomes, Lázaro Ramos e Teca Pereira, o longa conta ainda com Castro Francisco e Georgina Castro no elenco. A produção é assinada pelas empresas Deberton Filmes e Biônica Filmes, com distribuição nacional da Paris Filmes e vendas internacionais pela M-appeal.

A vitória dupla na Berlinale reafirma o momento de vitalidade do audiovisual brasileiro, especialmente das produções realizadas fora do eixo Rio–São Paulo. Ao levar dois dos principais prêmios da mostra Generation, “Feito Pipa” amplia a presença do Ceará no mapa do cinema internacional e reforça a força das narrativas regionais capazes de dialogar com plateias globais.