Guerreiras do K-pop vence 10 prêmios no Annie Awards, o 'Oscar da animação'

Fenômeno da Netflix, Guerreiras do K-Pop segue fazendo história na temporada de premiações do cinema: no fim de semana, o filme foi o grande vencedor do Annie Awards 2026, conquistando prêmios nas dez categorias que disputava. O Annie é considerado o "Oscar da animação".

Além de vencer a categoria principal de melhor filme, Guerreiras do K-Pop também levou nas categorias de melhor direção, roteiro, música, efeitos especiais, design de personagem, animação de personagem, editorial, direção de arte e dublagem, para Arden Cho.

A trama acompanha três estrelas do k-pop que são também caçadoras de demônios, e se tornou o filme mais assistido da história da Netflix. As músicas originais do filme também registram importantes feitos nas paradas musicais - e a trilha fez história no Grammy, com a faixa Golden sendo a primeira música de K-Pop a vencer na maior premiação da indústria.

Guerreiras do K-Pop é cotado para vencer o Oscar 2026 de Melhor Animação no dia 15 de março, e também concorre como Melhor Canção Original. No Globo de Ouro, o filme faturou as estatuetas de Melhor Animação e Melhor Canção Original, com o hit Golden. Antes disso, também havia vencido as categorias correspondentes no Critic's Choice Awards.