Sergio Marone rebate críticas após assumir ser ecossexual: "Não é rótulo"





O ator Sergio Marone afirmou ter sido alvo de críticas que perduram até hoje desde que se declarou uma pessoa ecossexual.

Em entrevista a Lu Lacerda, o ator e apresentador apontou que houve uma certa simplificação da palavra e pouca entendimento do seu significado, cuja definição do prazer e a intimidade são relacionados ao envolvimento ativo e consciente com o meio ambiente.

"Não é rótulo"

"Não é rótulo, é consciência. É entender que somos natureza. É ter prazer em um banho de mar, numa cachoeira, numa brisa no rosto. Isso impacta escolhas práticas: menos excesso, mais intenção", explicou Sergio Marone.

"Ter responsabilidade ambiental é gesto de amor próprio. Não é o planeta que precisa ser salvo é o nosso futuro nele", disse ele. Apesar da solteirice, Sergio Marone assegurou que passou a priorizar sua liberdade na hora de engatar novos relacionamentos.

"A maturidade me ensinou a escolher relações que caminham junto com minha liberdade, não contra ela. Se preciso me diminuir pra caber, não é pra mim. Se for pra viver junto, que seja pra somar silêncio bom, riso fácil e verdade. O resto é barulho", concluiu Marone.