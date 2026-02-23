Após viralizar, Marina Ruy Barbosa nega boatos e explica vídeo





Um vídeo envolvendo Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, tomou conta das redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados do momento. Nas imagens, a atriz aparece tentando descer de um trio elétrico, mas perde o equilíbrio e recua, sendo puxada de volta por um amigo. O registro, publicado por uma internauta, rapidamente se espalhou e alimentou especulações sobre o que teria acontecido naquele instante.

A autora da postagem entrou na brincadeira ao legendar o vídeo com a frase: Marina, eu te entendo. Foi descendo e não conseguiu. Só a gente, clube dos cachacinhas, te entende. A publicação deu margem a interpretações de que a artista estivesse alcoolizada. Nos comentários, surgiram reações como: Uma diva aproveitando a vida, Ela não bebe muito, mas por ela ser magrinha e ter uma alimentação muito leve, a bebida sobe rápido, Eitxa cachaça, Ninguém solta a mão de ninguém e Gente, ela é jovem. Quem nunca [risos]. O tom variou entre humor e insinuações diretas.

Marina se pronuncia após especulações

Diante da repercussão, Marina Ruy Barbosa decidiu esclarecer o episódio. Ela negou que estivesse bêbada e explicou: Pior que nem foi [risos]! Eu queria muito descer para falar com o público que estava tão carinhoso comigo. Fiquei tentando convencer a equipe de segurança, mas fui gongada. E meu amigo que trabalha comigo me puxou e falou: Para de ser chata, que vai dar trabalho para eles. Segundo a atriz, a intenção era apenas se aproximar dos fãs.

A criadora do vídeo também saiu em defesa da artista, afirmando: Marina, eu filmei você dando total atenção para o público e ainda fazendo pose para fotos. Não perdi um lance [risos]. Esse vídeo foi após. Bem depois. Tudo bem um groguezinho. Gente como a gente!. Ainda assim, alguns usuários mantiveram a desconfiança, escrevendo: Amiga, cê tava bebaça, Claro que sim! Mente que nem sente! e Mas tinha um pouco de teor alcoólico aí também, não???. Mesmo com versões apresentadas, o debate seguiu movimentando as redes.