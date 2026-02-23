Solteira, Bianca Andrade rebate torcida para ter mais um filho com Fred





No meio do brilho e da euforia do Carnaval do Rio de Janeiro, Bianca Andrade, de 31 anos, falou abertamente sobre vida pessoal em conversa exclusiva com a revista Quem, direto da Marquês de Sapucaí. Mãe de Cris, de 4 anos, a empresária comentou sobre maternidade, novos planos e a possibilidade de ampliar a família. Bem-humorada, ela também esclareceu como está o coração neste momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao abordar o status de relacionamento, Bianca Andrade foi direta e descontraída: "Estou solteira. Se tem gente querendo entrar em contato, eu estou aí, estou sempre aí, mas não tem uma galera entrando em contato, não. Estou de boa". A influenciadora ainda reagiu às especulações de fãs que torcem por um segundo filho com Fred Bruno. Entre risos, afastou qualquer possibilidade de reconciliação com esse objetivo. "Oh, meu Deus. Cara… Eu amo essa maturidade da galera. É muito maravilhosa. Ah, não, gente. A gente não pensa nisso, imagina. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Nós somos pais, né? Pai e mãe maravilhosos do Cris. E isso foi maravilhoso."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Novos planos para o futuro

Apesar de descartar aumentar a família com o ex, Bianca Andrade revelou que não fechou as portas para viver um novo casamento. "Mas eu quero casar de novo também. Ter uma família. Eu penso nisso. E eu queria uma nova vivência. Agora, com 31, eu tenho essa vontade", afirmou à Quem. A empresária destacou que a maturidade traz novas perspectivas e desejos diferentes dos que tinha anos atrás.

Bianca Andrade e Fred Bruno mantiveram um relacionamento entre 2020 e 2022. Mesmo após o fim, preservaram uma convivência harmoniosa em prol do filho. Recentemente, viajaram juntos com Cris para a Walt Disney World, nos Estados Unidos, e comemoraram lado a lado o aniversário de 4 anos do menino, reforçando a parceria na criação do herdeiro, conforme relatado pela Quem.