Andressa Urach anuncia decisão sobre futuro com conteúdo adulto

Andressa Urach, que recentemente anunciou que está casada com o empresário Flavio Giglioli, surpreendeu ao confessar que pretende cuidar da união, e, daqui um tempo, se afastar da produção de conteúdo adulto.

Através dos Stories do Instagram, a ex-vice Miss Bumbum explicou: Todos que me acompanham há anos sabem: eu sempre sonhei em construir uma família. Casar para sempre e ter filhos. Estou no meu terceiro casamento porque nunca aceitei menos do que eu mereço. E nunca vou aceitar. Espero, de coração, que esse seja eterno. Que a gente envelheça junto, de mãos dadas, declarou.

Andressa Urach, por sua vez, destacou que, por respeito ao matrimônio recém-selado, pretende mudar radicalmente. Por respeito ao meu marido e ao nosso relacionamento, eu parei com os jobs e com as colabs. Escolhi ser esposa, ser fiel e honrar o que estamos construindo, destacou.

Estou vivendo uma fase delicada da minha saúde mental, principalmente por causa do processo contra a igreja. Mas ser amada, cuidada e respeitada em meio a tudo isso tem sido um remédio para a minha alma, apontou a artista.





