Jade Picon fala sobre futuro como atriz na Globo após novela vertical

Jade Picon abriu o coração sobre suas expectativas e planos para a carreira de atriz na Globo. Ela, que fez o maior o sucesso como a vilã da novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance (2025), reagiu em torno do futuro dentro do canal.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a artista fez um balanço sobre o trabalho. Eu amei. Foi uma experiência maravilhosa! Eu amei interpretar a Soraia, me diverti muito também. E foi um projeto inovador, tanto pra Globo quanto para todos os atores que participaram, e a resposta do público eu fiquei muito feliz com o retorno. Gostei muito mesmo, um formato que eu gostei muito, afirmou.

Questionada sobre o futuro na Globo após o sucesso da trama vertical, Jade Picon não escondeu seu carinho pela empresa, e destacou a vontade de continuar. Vamos ver A Globo sempre vai estar no meu coração, é uma casa que sempre abriu muitas portas na minha vida, então espero que a gente ainda tenha um caminho longo pela frente, disse ela.

Em tempo, na emissora, ela estreou como participante do BBB 22, e no mesmo ano estreou como atriz na novela Travessia, em que foi alvo de uma enxurrada de críticas pela sua inexperiência em papel de destaque à época.





